Spiagge 2.0: come cambia l’arenile riminese. Se ne parla a Fuori dall'Aula

Nella prima puntata della nuova stagione di Fuori dall'Aula su Icaro TV obiettivo puntato sulla spiaggia riminese, tra nuovo piano dell'arenile e gare per le concessioni demaniali. In studio il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Casadei, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina e il presidente provinciale del SIB-Confcommercio, Riccardo Ripa. Sarà proposta anche un'intervista al presidente della Regione Michele de Pascale e al presidente riminese di Federconsumatori Graziano Urbinati. Appuntamento alle 20.20 su Icaro TV (canale 18).

Approvato nel 2025 e aggiornato nell’agosto 2026, il nuovo Piano dell'Arenile del Comune di Rimini punta a cambiare il volto della spiaggia di Rimini. Piscine in riva al mare, terrazze panoramiche e bagni più grandi in continuità con la passeggiata del parco del mare. Il cuore della riforma è nelle aggregazioni: i concessionari potranno unirsi in piccoli nuclei o dare vita a macro-strutture con un fronte fino a 250 metri. Per chi si accorpa arrivano le premialità: possibilità di realizzare piscine (mantenendo però inalterate le superfici), terrazze panoramiche sui ristoranti e intrattenimento danzante nelle aggregazioni più grandi. Per favorire l'uso della spiaggia anche fuori stagione, viene favorita l'installazione di strutture amovibili per sport, ristorazione ed eventi. Prevista anche una riduzione complessiva delle superfici coperte e un aumento stimato del 37% delle spiagge libere.

Un disegno affascinante ma non esente da critiche. L’opportunità di realizzare macro-aggregazioni dall’ampio fronte ha acceso infatti il dibattito cittadino e le perplessità della categoria: il timore degli scettici è quello di veder snaturato il modello Rimini, fatto di accoglienza famigliare e piccole gestioni, e favorire invece l’ingresso di grandi gruppi economici da fuori provincia.

Eppure la nuova spiaggia sembra fare gola: sono state infatti 33 le manifestazioni di interesse presentate al comune proprio per realizzare macroaggregazioni. Proposte non sono vincolanti che serviranno alla giunta come ulteriore elemento per definire i lotti di spiaggia prima di metterli a gara. Perchè il restyling dell’arenile si intreccia con l’ormai prossima scadenza delle concessioni demaniali. E il tempo stringe