Fondi regionali per rafforzare l’occupazione: le parole di Sadegholvaad

Di seguito la dichiarazione del presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, a proposito dei fondi regionali stanziati per rafforza l’occupazione stabile nei territori montani e nelle aree interne:

“Ritengo sia una delle misure più importanti e strategiche per il nostro territorio quella presentata ieri a Bologna dal vicepresidente Colla, insieme agli assessori Paglia e Baruffi. Mi riferisco al nuovo bando regionale, rivolto alle imprese che scelgono di investire sul lavoro nei territori più esposti ai rischi di spopolamento. Una dotazione complessiva di due milioni di euro, destinati a sostenere le assunzioni e a rafforzare l’occupazione stabile nei territori montani e nelle aree interne. Nella nostra provincia saranno potenziali beneficiari degli incentivi regionali le imprese che assumono nelle sedi situate in undici Comuni: Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello e Verucchio. Al di là dell'investimento, comunque importante, si tratta di un segnale preciso. È proprio questa la via maestra per salvare le aree interne e i piccoli Comuni montani dal fenomeno dello spopolamento: per riportare residenti veri in quelle aree, accanto a servizi efficienti, sono necessarie attività economiche in loco e quindi lavoro per i residenti, per non costringerli ogni giorno a farsi decine di chilometri per raggiungere i luoghi di lavoro. È indiscutibilmente complesso tenere tutto insieme, ma dobbiamo provarci e riuscirci: la salvaguardia di un territorio bellissimo per natura e storia può e deve stare assieme al lavoro, ai servizi primari, a quelle condizioni che contrastano lo spopolamento e la desertificazione demografica delle aree interne. Sicuramente il turismo è un asset per lo sviluppo di queste aree, ma non potrà salvare da solo la Valmarecchia e la Valconca. Dobbiamo lavorare affinché quello che trattiene chi abita in queste aree e che può attrarre nuovi, veri, residenti, lavoro casa e servizi, sia realizzato in queste stesse aree. Incentivare le imprese e i lavoratori è un pilastro fondamentale per raggiungere questo obiettivo.”