ERA STATO GIA' DENUNCIATO
Rimini, viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato 32enne
In foto: Carabinieri
di Redazione
1 min
Una madre che denuncia il figlio per maltrattamenti, ma lui si presenta ugualmente intorno alla sua abitazione: è accaduto a Rimini, con i Carabinieri che sono intervenuti dopo una segnalazione della donna, che ha segnalato la presenza del giovane nei pressi della propria abitazione. Tutto ciò nonostante una misura cautelare emessa nei suoi confronti dopo la denuncia della madre. Il protagonista della vicenda, un 32enne italiano già noto alle forze dell'ordine, ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Dopo la chiamata della donna al 112, i militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno rintracciato e bloccato l'uomo: gli accertamenti hanno confermato la palese violazione del provvedimento cautelare, che imponeva al trentaduenne di mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a 500 metri dalla madre.
Terminate le formalità di rito, l'uomo è stato trattenuto all'interno delle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo disposto dall'Autorità Giudiziaria competente.
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