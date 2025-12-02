Spettacolo e talk show: al Teatro degli Atti arriva "La Coppia al Centro"

A chiudere la serata un brindisi che celebrerà i sapori del territorio con lo spumante dell'Enoteca Il Vicolo di Riccione e la Piada Fritta di Panaro. L'evento vedrà la partecipazione di esperti che affronteranno il tema da prospettive complementari, il tutto co-condotto insieme a Roberta Pontrandolfo, dall'artista Teresio Troll. Ad inaugurare lo spettacolo, i ballerini e dalle ballerine dell'Accademia di danza Antonella Bartolacci con l'assolo di Chiara D'Angelo e poi il duo Caitlin Pompili e Neo Sapori. Durante il Talk Show, sul proscenio alle spalle dei relatori, ci saranno invece i gemelli Ceccarelli del Chiambretti Show. L'esperienza sarà arricchita dalla Mostra Algoritmica della Visual Artist Giovanna Del Magno.

I relatori sul palco:

Roberta Pontrandolfo: Ideatrice e Regista, spiegherà l'origine del femminile e il legame tra Matrifocale e la coppia attuale.

Chiara Giacomoni (Docente di Analisi Matematica, Università di S. Marino): Presenterà una relazione fondamentale sull'applicazione dei principi del sistema matematico allo sviluppo della coppia, partendo dall'archetipo del 1+1. La docente spiegherà come la matematica può diventare metafora di vita capace di illuminare le unicità, trovare equilibrio e dare armonia alle diversità.

Iuliana Petecariu (Esperta Legale): Il suo intervento si concentrerà sull'analisi e sulla comprensione dell'aumento della crudeltà e della violenza nella società e nelle dinamiche di coppia.

Thierry Bianchi (Scrittore): Porterà il suo contributo attraverso la sua opera letteraria (una saga di cinque libri), ispirata profondamente dall'amore e dall'universo femminile. Il suo intervento si concentrerà su un viaggio tra passato e presente, un excursus narrativo che vede anche la reincarnazione di grandi personaggi, mantenendo vivo il principio femminile attraverso i secoli.

Maurizio Bargiacchi (Mental & Life Coach): Il suo impegno è come formatore, colui che approfondisce gli aspetti della crescita personale e umana per ricostruire un dialogo efficace all'interno della coppia.