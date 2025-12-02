  
Indietro
menu
menu

Di Roberta Pontrandolfo

Spettacolo e talk show: al Teatro degli Atti arriva "La Coppia al Centro"

In foto: la coppia al centro
la coppia al centro
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mar 2 Dic 2025 12:39 ~ ultimo agg. 12:51
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Al Teatro degli Atti di Rimini arriva la terza edizione dello spettacolo Talk Show ideato e diretto da Roberta Pontrandolfo: La Coppia al Centro. L'appuntamento è il 7 dicembre alle 17.
Una riflessione che si concentra anche sulla mancanza di comunicazione e di empatia, che ha portato a un allarmante aumento della violenza.
 
L'evento vedrà la partecipazione di esperti che affronteranno il tema da prospettive complementari, il tutto co-condotto insieme a Roberta Pontrandolfo, dall'artista Teresio Troll. Ad inaugurare lo spettacolo, i ballerini e dalle ballerine dell'Accademia di danza Antonella Bartolacci con l'assolo di Chiara D'Angelo e poi il duo Caitlin Pompili e Neo Sapori. Durante il Talk Show, sul proscenio alle spalle dei relatori, ci saranno invece i gemelli Ceccarelli del Chiambretti Show. L'esperienza sarà arricchita dalla Mostra Algoritmica della Visual Artist Giovanna Del Magno. 
A chiudere la serata un brindisi che celebrerà i sapori del territorio con lo spumante dell'Enoteca Il Vicolo di Riccione e la Piada Fritta di Panaro.
 
I relatori sul palco:
 
Roberta Pontrandolfo: Ideatrice e Regista, spiegherà l'origine del femminile e il legame tra Matrifocale e la coppia attuale.
 
Chiara Giacomoni (Docente di Analisi Matematica, Università di S. Marino): Presenterà una relazione fondamentale sull'applicazione dei principi del sistema matematico allo sviluppo della coppia, partendo dall'archetipo del 1+1. La docente spiegherà come la matematica può diventare metafora di vita capace di illuminare le unicità, trovare equilibrio e dare armonia alle diversità.
 
Iuliana Petecariu (Esperta Legale): Il suo intervento si concentrerà sull'analisi e sulla comprensione dell'aumento della crudeltà e della violenza nella società e nelle dinamiche di coppia.
 
Thierry Bianchi (Scrittore): Porterà il suo contributo attraverso la sua opera letteraria (una saga di cinque libri), ispirata profondamente dall'amore e dall'universo femminile. Il suo intervento si concentrerà su un viaggio tra passato e presente, un excursus narrativo che vede anche la reincarnazione di grandi personaggi, mantenendo vivo il principio femminile attraverso i secoli.
 
Maurizio Bargiacchi (Mental & Life Coach): Il suo impegno è come formatore, colui che approfondisce gli aspetti della crescita personale e umana per ricostruire un dialogo efficace all'interno della coppia.
 
. Sostenitori dell'evento: Riviera Banca (che sostiene il progetto per il secondo anno), AMA (Arte Musica Artigianato), CreArTe (ass.ne Riccione), Isolpav, Enoteca Il Vicolo, Incantesimo Segreto e l'Associazione Nonno Mino per i volontari a favore dei malati di Alzheimer.
Altre notizie
un controllo
identificate 250 persone

Strade, droga, furti: i controlli dei Carabinieri sul territorio
di Redazione
il liceo Einstein
manutentori al lavoro

Problemi al riscaldamento. Alcune classi dell'Einstein mandate a casa
di Redazione
la spaccata alla gioielleria Pedrosi
accesso agli atti sulla PL

Spaccate in centro. Fratelli d'Italia denuncia 'immobilismo imperdonabille'
di Redazione
Foto di gruppo per le scuole al CAAR
400 studenti, 9 scuole

A Scuola con Gusto. Studenti alla scoperta del CAAR e della sana alimentazione
di Redazione
Massimo Pironi (@Comune di Riccione)
allo show Pattinaggio Riccione

Intitolazione del Playhall a Massimo Pironi, ufficializzata la data
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO