In manette in via della Fiera: aveva un kg di droga. Già arrestato nel 2024

Vede la Polizia e, visti i suoi precedenti, cerca di fuggire prima in bici e poi a piedi ma inutilmente. E' accaduto nella serata di venerdì in via della Fiera a Rimini.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato il ragazzo di origine sudamericana mentre transitava in bicicletta e si sono insospettiti. L'uomo, che nel gennaio del 2024 era già stato arrestato per la detenzione di oltre tre chili di cannabinoidi, alla vista della polizia ha lanciato una busta di colore verde che teneva nel portapacchi e poi ha cercato di fuggire. Gli agenti però lo hanno fermato e hanno recuperato la busta che conteneva 343 grammi di marjuana e 112 di hashish, già suddivisi in dosi. Addosso aveva altri 11 grammi di hashish sottovuoto nascosti nella cintola dei pantaloni e in casa, occultati in una scarpiera della camera da letto, un panetto da 113 grammi e uno da 60 grammi di hashish insieme a 30 confezioni di caramelle al THC. Trovati e sequestrati anche 4.190 euro in contanti oltrea numerosi adesivi che solitamente vengono apposti sulle confezioni di hashish per specificarne la qualità.

Complessivamente sono stati sequestrati 343 gr. di marijuana, 285 di hashish e 30 confezioni di caramelle reagenti al test sui cannabinoidi per un totale di 377 grammi. L’arrestato, regolarmente residente sul territorio e già gravato da precedenti di polizia, è stato condotto alla locale Casa Circondariale di Rimini in attesa della convalida.

Nel solo mese di novembre la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha arrestato per spaccio 7 persone, delle quali 4 in flagranza di reato e 3 in esecuzione di condanne definitive.