Spaccia cocaina nel pacchetto di sigarette. Arrestato 36enne

Un 36enne riccionese è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì dai Carabinieri di Rimini per spaccio. L’uomo è stato notato sul litorale sud e il suo comportamento ha destato sospetti. Così i militari hanno deciso di tenerlo d'occhio e, poco dopo, hanno visto che un giovane gli si avvicinava per poi allontanarsi dopo pochi istanti. A quel punto i carabinieri sono intervenuti fermando entrambi gli uomini e hanno recuperato 10 grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette, che erano stati appena ceduti. Nelle tasche del presunto pusher, sottoposto a perquisizione personale, c'erano 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il provento dello spaccio. Per il 36enne, disoccupato, è scattato l'arresto mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga,.