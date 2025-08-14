  
Indietro
menu
menu

fermato dai carabinieri

Spaccia cocaina nel pacchetto di sigarette. Arrestato 36enne

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 14 Ago 2025 11:37 ~ ultimo agg. 15 Ago 02:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un 36enne riccionese è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì dai Carabinieri di Rimini per spaccio. L’uomo è stato notato sul litorale sud e il suo comportamento ha destato sospetti. Così i militari hanno deciso di tenerlo d'occhio e, poco dopo, hanno visto che un giovane gli si avvicinava per poi allontanarsi dopo pochi istanti. A quel punto i carabinieri sono intervenuti fermando entrambi gli uomini e hanno recuperato 10 grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette, che erano stati appena ceduti. Nelle tasche del presunto pusher, sottoposto a perquisizione personale, c'erano 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il provento dello spaccio. Per il 36enne, disoccupato, è scattato l'arresto mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga,.

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO