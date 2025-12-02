  
Indietro
menu
menu

accesso agli atti sulla PL

Spaccate in centro. Fratelli d'Italia denuncia 'immobilismo imperdonabille'

In foto: la spaccata alla gioielleria Pedrosi
la spaccata alla gioielleria Pedrosi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 2 Dic 2025 11:15 ~ ultimo agg. 11:35
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

"Altre due spaccate in 48 ore in centro storico a Rimini: un negozio lungo il Corso e una gastronomia a poche decine di metri dall’Arco d’Augusto. È ormai evidente che il Centro Storico sia sotto assedio da oltre un anno". La denuncia arriva da Alessandro Pierotti e Sara Borghesi, del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d'Italia di Rimini

"L’immobilismo dell’amministrazione comunale è diventato imperdonabile. Proprio oggi Rimini scivola al 51° posto nella classifica sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore. È grottesco continuare a scaricare responsabilità sul Governo centrale quando è il Governo cittadino che deve applicare le leggi nazionali e garantire sicurezza. Il Sindaco è il primo responsabile della tutela dei cittadini".

Fratelli d’Italia ribadisce "la necessità di potenziare immediatamente la Polizia Municipale: più assunzioni, più agenti in strada, uffici finalmente liberati per restituire presenza e controllo sul territorio. Oggi abbiamo uffici pieni e strade vuote: una situazione che non è più tollerabile".

Nei prossimi giorni, tramite i consiglieri comunali, sarà inoltrata formale richiesta di accesso agli atti per verificare: "quanti agenti siano stati effettivamente assunti negli ultimi anni; quanti risultino oggi in servizio operativo; quali siano le mansioni assegnate; e quali siano gli orari e i turni realmente coperti".

Borghesi e Pierotti

Altre notizie
Foto di gruppo per le scuole al CAAR
400 studenti, 9 scuole

A Scuola con Gusto. Studenti alla scoperta del CAAR e della sana alimentazione
di Redazione
Massimo Pironi (@Comune di Riccione)
allo show Pattinaggio Riccione

Intitolazione del Playhall a Massimo Pironi, ufficializzata la data
di Redazione
studenti e artisti in piazza liceo serpieri rimini
Tornerà il 18 aprile

Arte in piazza: le opere dei ragazzi in piazza Tre Martiri
di Redazione
Maria Rosalba Beiletti
Il ricordo dei famigliari

Travolta sulla Santarcangiolese. Morta in ospedale Rosalba Beiletti
di Redazione
La vignetta di Baio
Lunedì alle 19:35 su Icaro TV

Calcio.Basket dell'1 dicembre, Serata Calcio. Tra gli ospiti Alessandro De Vitis
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO