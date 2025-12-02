Spaccate in centro. Fratelli d'Italia denuncia 'immobilismo imperdonabille'

"Altre due spaccate in 48 ore in centro storico a Rimini: un negozio lungo il Corso e una gastronomia a poche decine di metri dall’Arco d’Augusto. È ormai evidente che il Centro Storico sia sotto assedio da oltre un anno". La denuncia arriva da Alessandro Pierotti e Sara Borghesi, del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d'Italia di Rimini.

"L’immobilismo dell’amministrazione comunale è diventato imperdonabile. Proprio oggi Rimini scivola al 51° posto nella classifica sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore. È grottesco continuare a scaricare responsabilità sul Governo centrale quando è il Governo cittadino che deve applicare le leggi nazionali e garantire sicurezza. Il Sindaco è il primo responsabile della tutela dei cittadini".

Fratelli d’Italia ribadisce "la necessità di potenziare immediatamente la Polizia Municipale: più assunzioni, più agenti in strada, uffici finalmente liberati per restituire presenza e controllo sul territorio. Oggi abbiamo uffici pieni e strade vuote: una situazione che non è più tollerabile".

Nei prossimi giorni, tramite i consiglieri comunali, sarà inoltrata formale richiesta di accesso agli atti per verificare: "quanti agenti siano stati effettivamente assunti negli ultimi anni; quanti risultino oggi in servizio operativo; quali siano le mansioni assegnate; e quali siano gli orari e i turni realmente coperti".