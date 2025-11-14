  
inutili purtroppo i soccorsi

Si accascia mentre raccoglie vongole a riva. Deceduto anziano a Rimini

In foto: i soccorsi (Adriapress)
di Redazione   
Ven 14 Nov 2025 11:57 ~ ultimo agg. 12:53
Un anziano è deceduto questa mattina poco dopo le 10 sulla spiaggia di Rimini sud. L'uomo stava raccogliendo vongole all'altezza dei bagni 138-139 quando è stato probabilmente colto da un malore e si è accasciato. Alcuni passanti lo hanno visto riverso a riva e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato al 118 ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. E' intervenuta anche la Guardia Costiera. La bicicletta dell'uomo, con un secchiello al manubrio, era appoggiata al pontile vicino al punto dove l'uomo è deceduto.

Adriapress

