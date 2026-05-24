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Ferita coppia sulla moto

Scontro tra auto e moto lungo la strada del Parco del Marano

In foto: Incidente Strada del Marano (Adriapress)
Incidente Strada del Marano (Adriapress)
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Redazione
   
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Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 15.15, lungo la strada del Parco del Marano a Coriano. Coinvolte una moto Bmw GS con marito e moglie e un auto fuoristrada Suzuki con  una famiglia a bordo. Ad avere la peggio la coppia a bordo della due ruote: entrambi sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena, il più grave (un uomo di 67 anni) con l'elisoccorso. Illesi invece gli occupanti del veicolo tra i quali anche un bambino. Dai primi accertamenti sembra che i mezzi stessero procedendo entrambi in direzione mare quando l'auto ha impostato una svolta a sinistra e ha urtato la moto che si è ribaltata ed è finita nella vegetazione a bordo carreggiata. Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118.

Immagini Adriapress

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