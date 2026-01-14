Sanzioni nella ZTL centro storico, via libera dalla Giunta. Varchi e orari

Si avvia verso la conclusione la fase di pre-esercizio e da giovedì 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato (ZTL) inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati. La notizia era già nota e l’ufficialità è arrivata con il via libera da parte della Giunta comunale all’entrata in funzione della fase sanzionatoria del nuovo sistema di videocontrollo della zona a traffico limitato del centro storico e Borgo San Giuliano.

Come previsto dalle prescrizioni ministeriali e come già accaduto con l’attivazione delle telecamere per la Ztl Rimini nord, per tutto il periodo del pre-esercizio le violazioni rilevate dal sistema di controllo non hanno dato seguito a sanzioni, ma sono state utili sia per verificare il corretto funzionamento degli impianti, sia per dare modo ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema e completare le procedure di richieste di permessi. Da giovedì 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati con una sanzione, ai sensi del Codice della Strada, dell’importo di 83 euro.

La Zona a traffico limitato prevede due zone, "Centro storico" e "Borgo San Giuliano”, presiedute da tredici varchi: chi ha il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non può transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.

Appartengono al centro storico i seguenti varchi:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri intersezione via Aponia funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con via Angherà funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani intersezione via Bastioni Orientali funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII intersezione piazza Ferrari funzionamento 0.00 – 24.00

Corso d’Augusto intersezione con via Ducale funzionamento 7.30 – 20.30

Corso d’Augusto intersezione Circonvallazione Occidentale funzionamento 20,30-7,30

Via Castelfidardo intersezione via Clari funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa intersezione via Castelfidardo funzionamento 9.00 -12.00

Via d’Azeglio intersezione con via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Appartengono al Borgo San Giuliano i seguenti varchi

Via Marecchia intersezione viale Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Via Trai intersezione via Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Viale Tiberio intersezione con via San Giuliano, funzionamento 0.00 – 24.00

