A San Giovanni in M. riapre il Centro Ricreativo per la Terza Età "L'Amicizia"

A San Giovanni in Marignano ha riaperto le sue porte il Centro Ricreativo per Anziani "L'Amicizia", in Via Montalbano, dando il via alla nuova stagione di attività ed iniziative dedicate al benessere della terza età per l'anno 2026/2027.

L'esperienza del Centro Ricreativo è curata e gestita da AUSER Territoriale di Rimini, in stretta collaborazione e sinergia con l'Amministrazione comunale e in raccordo con il Servizio Sociale Territoriale.

Il Centro accoglierà gli ospiti tutti i lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00, offrendo un ampio e variegato programma finalizzato alla socializzazione, alla salute e alla stimolazione cognitiva, dai giochi da tavolo all’ascolto della musica, dalle letture alle gite. In programma incontri periodici con professionisti della sanità e psicologi per la promozione del benessere e di corretti stili di vita, insieme a corsi e laboratori creativi e manuali, incontri sull'uso delle nuove tecnologie (smartphone e app) e attività di segretariato sociale per educazione domestica, sicurezza e orientamento ai servizi.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il Centro Alzheimer Rimini, l'offerta del centro si arricchisce di servizi specifici a supporto della persona e delle famiglie, prevedendo il Centro di Incontro ogni martedì (ore 9.00-12.00 e 13.30-16.30), quale spazio dedicato al supporto di persone e familiari, lo Scaramaz Cafè: ogni venerdì (ore 9.00-12.00), punto di ritrovo e socializzazione per persone con problemi di memoria e i loro cari. È inoltre attivo il corso di Memory Training: ogni martedì (ore 15.00-16.30) che propone incontri di allenamento della memoria con esercizi cognitivi e mnemotecniche.

Commenta la sindaca Michela Bertuccioli, che ha partecipato al momento di apertura insieme alla consigliera Roberta Tomasetti e al Consigliere Lorenzo Bartolini: "Insieme ad Auser Rimini collaboriamo costantemente per proporre opportunità concrete dedicate al benessere e alla socialità dei nostri anziani. La popolazione anziana è sempre più numerosa e sempre più attiva nelle nostre comunità e offrire spazi di incontro, condivisione e stimolazione è fondamentale per la loro qualità della vita."