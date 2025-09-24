  
Indietro
menu
menu

una tv per seguire la flotilla

Santarcangelo, il gazebo di piazza Ganganelli diventa "GAZAbo"

In foto: Filippo Sacchetti con la bandiera palestinese davanti al "GAZAbo"
Filippo Sacchetti con la bandiera palestinese davanti al
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 24 Set 2025 16:22 ~ ultimo agg. 16:24
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Uno spazio di libertà, sostegno e solidarietà, un inno alla pace e di denuncia del genocidio in corso a Gaza lanciato dal cuore della città. Il Comune di Santarcangelo mette a disposizione il gazebo di piazza Ganganelli ai gruppi consigliari e alle associazioni che vogliano manifestare in una sorta di presidio permanente contro la barbarie in corso in Medio Oriente. Il gazebo, ribattezzato per l’occasione “GAZAbo”, è dotato di un televisore con cui sarà possibile seguire in diretta la spedizione di pace della Global Sumud Flotilla in rotta proprio su Gaza e chi voglia contribuire al presidio permanente potrà rivolgersi al Comune.

“Nel giorno di celebrazione della Liberazione di Santarcangelo e della nostra Resistenza e all’indomani del nuovo attacco al largo di Creta, apriamo un presidio di resistenza civile e sostegno ai “resistenti” di oggi. Dei nostri connazionali e dei nostri rappresentanti politici a bordo della Flottilla. Uno spazio che mettiamo a disposizione di tutti coloro che vogliono unirsi a questo grido collettivo di pace” annuncia il sindaco Filippo Sacchetti.

Altre notizie
scuola

La Giunta approva il progetto esecutivo per la mensa della "Flavia Casadei"
di Redazione
L'incontro sul punto dei lavori in Stazione
incontro in comune

Il punto sul cantiere della stazione di Cattolica. Consegna a giugno
di Redazione
la Riviera romagnola
"Città attrattiva per 12 mesi"

Estate fallimentare? Secondo i dati del comune di Rimini è in linea col 2024
di Redazione
la ricorrenza in Prefettura
il 12 febbraio 1944

Medaglia d’Onore a Giuseppe Mondaini, soldato morto nella tragedia della “Oria"
di Redazione
un momento del convegno
lo studio dell'osservatorio

CNA Rimini e i sindaci del territorio insieme contro la cattiva burocrazia
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO