San Sebastiano: la festa del patrono di Coriano e della Polizia Locale

Martedì 20 gennaio 2026 partono le celebrazioni per la festa di San Sebastiano, patrono del Comune di Coriano e della Polizia Locale. Un programma ricco di eventi partirà già da domenica 18 gennaio con il 37° Trofeo San Sebastiano, storica gara podistica che ogni anno richiama centinaia di partecipanti.

Sono oltre 400 gli atleti attesi per l’edizione 2026, organizzata dal Gruppo Podistico Cerasolo con il patrocinio del Comune di Coriano.

La manifestazione prevede tre percorsi misti panoramici da 7, 5 e 2,8 chilometri. La partenza è fissata alle ore 7.00 da piazza Don Minzoni, con svolgimento della gara fino alle ore 11.30. Martedì 20 gennaio ci sarà invece la celebrazione alle ore 16.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, della Santa Messa alla presenza delle Autorità civili e militari. Al termine della funzione religiosa, si terrà il corteo per la deposizione della corona di alloro presso

la statua di San Sebastiano in piazza Don Minzoni. Alle ore 17.00 è prevista l’inaugurazione della mostra d’arte “Il viaggio” di Maria Pia Campagna, presso la sala della Biblioteca Comunale di Coriano “G. A. Battarra”. Artista corianese, diplomata in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino e insegnante nei

licei artistici, Maria Pia Campagna propone un percorso espositivo che affonda le proprie radici nelle esperienze di Arte Concettuale e Land Art maturate negli anni Settanta. In esposizione anche opere dedicate ai temi della velocità e del movimento, con lavori ispirati alla figura di Marco Simoncelli,

simbolo di energia, passione e slancio vitale. La mostra resterà aperta al pubblico dal 20 al 25 gennaio.