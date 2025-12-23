San Martino d’Oro 2025 a Riccione, ecco chi sono i premiati

La giunta comunale di Riccione ha scelto i destinatari del Premio San Martino d’Oro 2025, il massimo riconoscimento con cui la città rende omaggio a personalità o realtà che si sono distinte per il loro impegno e il profondo legame con il territorio. Quest’anno il premio viene conferito all’Associazione Le Allegre Note e a Michele Masini. La consegna solenne avverrà nella serata di venerdì 26 dicembre al Palazzo dei Congressi durante “La Notte dei Sogni”, l’appuntamento centrale del palinsesto natalizio “Viva Riccione, il tuo Natale al mare” che unisce in un unico momento il prestigio istituzionale della premiazione e la grande musica del Concerto degli auguri.

Per l’Associazione Le Allegre Note, la Giunta ha espresso la seguente motivazione:

Era l’inizio degli anni Duemila quando una quarantina di alunni dell’allora Terzo Circolo Didattico diede vita al coro di voci bianche Le Allegre Note. Negli anni, sotto la direzione del Maestro Fabio Pecci, il coro ha sviluppato un’intensa attività musicale, con concerti in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e realizzando produzioni radiofoniche, televisive e discografiche. Le Allegre Note si sono esibite con importanti formazioni musicali, tra cui l’Orchestra Sinfonica Pro Arte Marche, i musicisti dell’Accademia di Santa Cecilia, Rimini Classica, la Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro. Nel corso della sua attività, il coro è stato invitato a eseguire in diretta su Rai 3 la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni; ha partecipato all’esecuzione del “Te Deum” di Hector Berlioz diretto dal Maestro Claudio Abbado, ha ricoperto il ruolo del Coro dei Monelli nella “Carmen” di Georges Bizet in tournée nazionale. Ha inoltre preso parte al concerto per la Giornata nazionale della musica a Roma, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Dal coro di voci bianche è nato anche il coro giovanile Note in Crescendo, che è la punta di diamante dell'Associazione: conosciuto in molti paesi europei nei quali è stato invitato ad esibirsi e designato dalla Federazione Nazionale a rappresentare l'Emilia Romagna in contesti prestigiosi. In occasione del 25° anniversario di attività, Le Allegre Note hanno realizzato una prestigiosa tournée internazionale nella Repubblica Popolare Cinese. L'Associazione Le Allegre Note è ideatrice e organizzatrice del Concorso corale Città di Riccione, attivo dal 2014. Ogni anno l'Associazione organizza eventi ospitando alcuni tra i più prestigiosi cori del panorama mondiale, insieme a famosi compositori e direttori. Per aver creato e diffuso la cultura corale sul territorio, svolgendo un importante ruolo sociale nella formazione e nell’educazione musicale dei giovani, e per aver contribuito significativamente a valorizzare e a dare lustro al nome di Riccione, assegniamo all’Associazione Le Allegre Note il Premio San Martino d’Oro Città di Riccione 2025.

Per Michele Masini, la Giunta ha espresso la seguente motivazione:

Giovane team manager che ha saputo trasformare la passione per i motori in una carriera di successo, Michele Masini rappresenta una figura chiave nel successo del Gresini Racing, storico team italiano fondato da Fausto Gresini, istituzione sportiva di rilevanza internazionale con radici profonde nella Motor Valley romagnola. La sua passione nasce in famiglia, tra auto e moto, e cresce sin da giovane, quando inizia a frequentare il reparto corse del Gresini Racing MotoGP. Dopo gli studi, Masini viene assunto da Fausto Gresini come meccanico e responsabile ricambi, conquistando subito la fiducia di tutto il team. Ha lavorato con piloti di alto profilo come Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Andrea Locatelli. Dopo il contratto con Marco Simoncelli, Fausto lo nomina responsabile dei ricambi delle moto del Sic. Con il tempo, Michele ricopre ruoli sempre più prestigiosi, diventando coordinatore per le classi Moto3, Moto2 e, nel 2016, per la MotoGP con Aprilia. Alla morte di Fausto, la moglie Nadia Padovani gli affida il ruolo di direttore sportivo, confermandolo come figura centrale nella gestione e nello sviluppo del team.

Il contributo tecnico e strategico di Michele porta a risultati importanti: nel 2024 il Team Gresini si classifica sesto in MotoGP con Marc Márquez, mentre nel 2025 diventa vice-campione del mondo team, grazie alle vittorie di Álex Márquez e Fermín Aldeguer. Per essere un esempio per le future generazioni e per aver contribuito a valorizzare l’immagine sportiva di Riccione nella Motor Valley e nel mondo, assegniamo a Michele Masini il Premio San Martino d’Oro 2025 come Ambasciatore di Riccione nel mondo.

Il programma della serata e il ritiro dei biglietti-invito

“La Notte dei Sogni” sarà ulteriormente impreziosita dal Concerto degli Auguri, che quest’anno ospita l’originale progetto jazz e contemporaneo “Turandot – Principessa d’improvviso” della pianista Eugenia Canale, accompagnata dal Rebus Quartet. La distribuzione degli inviti per questo appuntamento unico del 26 dicembre prosegue fino a esaurimento dei posti presso l’ufficio IAT del Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini. Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, si ricorda che ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti. L’ufficio resterà a disposizione del pubblico questa mattina fino alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Domani, vigilia di Natale, il 24 dicembre, lo sportello sarà operativo dalle ore 9:00 alle 15:00, mentre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano lo Iat resterà chiuso.

Ricordiamo che la serata sarà trasmessa in diretta su Icaro TV il 26 dicembre dalle 21.