  
Indietro
menu
menu

A Riccione

Ruba un furgone delle consegne e si schianta contro un albero. Fermato

In foto: Il furgone rubato
Il furgone rubato
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 6 Nov 2025 12:28 ~ ultimo agg. 13:43
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ha rubato un furgone delle consegne Iveco mentre il corriere stava scaricando in Via verdi a Riccione, a pochi passi dall'incrocio con viale Dante. Il ladro, di nazionalità rumena, è poi partito a tutta velocità, schiantandosi dopo pochi metri, contro un albero davanti al ristorante giapponese, provocando vistosi danni alla parte anteriore del mezzo. Tra le consegne anche quella alla pasticceria che si trova sul viale. L'uomo è poi scappato a piedi sperando di far perdere le proprie tracce, ma è stato individuato e fermato da una pattuglia dei Carabinieri, nelle vicinanze del Caffè del Porto. 

Altre notizie
il mercato coperto di Rimini
INTERVENTO DA 200 MILA EURO

Il Mercato Coperto di Rimini riparte dalla riqualificazione. Progetto approvato
di Redazione
la presentazione con il sindaco in Comune
IL 12 NOVEMBRE

Lucarelli porta in scena a Rimini “Senza Mezze Misure” per le vittime di reato
di Redazione
Sabrina Vescovi e Stefano Paolini
Riccione, turismo e polemiche

Estate flop. Paolini (FdI): sindaca si dimetta; Vescovi (Pd): polemiche sterili
di Redazione
Cristina Gambini, coordinatrice del progetto, e SImona Mulazzani
alle 21.10 sul canale 18

Questa sera su IcaroTV la presentazione del progetto IcaroTeche
di Redazione
Federico Mainolifi ad Anagni
Ad Anagni

Pattinaggio Riccione: Mainolfi strappa il quinto posto al Campionato Europeo
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO