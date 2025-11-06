A Riccione
Ruba un furgone delle consegne e si schianta contro un albero. Fermato
In foto: Il furgone rubato
di Redazione
1 min
Gio 6 Nov 2025 12:28 ~ ultimo agg. 13:43
Ha rubato un furgone delle consegne Iveco mentre il corriere stava scaricando in Via verdi a Riccione, a pochi passi dall'incrocio con viale Dante. Il ladro, di nazionalità rumena, è poi partito a tutta velocità, schiantandosi dopo pochi metri, contro un albero davanti al ristorante giapponese, provocando vistosi danni alla parte anteriore del mezzo. Tra le consegne anche quella alla pasticceria che si trova sul viale. L'uomo è poi scappato a piedi sperando di far perdere le proprie tracce, ma è stato individuato e fermato da una pattuglia dei Carabinieri, nelle vicinanze del Caffè del Porto.
