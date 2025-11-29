  
dal 13 febbraio al 23 maggio

Riviera Dream Vision: la moda si racconta nei Palazzi dell'Arte

In foto: Alberta Ferretti tra il sindaco di Rimini e l'assessora Frisoni
Alberta Ferretti tra il sindaco di Rimini e l'assessora Frisoni
di Redazione   
Sab 29 Nov 2025 08:16 ~ ultimo agg. 08:22
Tempo di lettura 1 min
Nel Palazzo del Podestà e nella sala dell'Arengo di Rimini dal 13 febbraio al 23 maggio arriva la mostra Riviera Dream Vision, un tuffo nella moda Made in Italy che ha reso celebre la riviera romagnola nel mondo.

https://www.icaroplay.it/programmi/riviera-dream-vision-la-moda-si-racconta-nei-palazzi-dellarte/

E' il racconto della forza creativa e culturale del distretto della moda romagnolo, attraverso bozzetti, modelli, capi iconici e calzature storiche dei più famosi brand del Made in Italy. Si chiama Riviera Dream Vision ed e ospita i dieci brand più rappresentativi del territorio: da Alberta Ferretti ad Iceberg, passando per Casadei, Sergio Rossi e Baldinini e molti altri. Nel cuore di Rimini un'esposizione unica in programma dal 13 febbraio al 23 maggio nei palazzi dell'arte, in cui passato e presente dialogano tra loro attraverso il rapporto sinergico con la Riviera. Attraverso il mix audace tra nuove tecnologie e artigianalità i colossi della moda raccontano le radici di un talento destinato a scrivere la storia del fashion internazionale. Rimini si conferma quindi il luogo perfetto per trasportarci una dimensione onirica dove realtà e immaginazione si fondono dando vita a creazioni destinate a restare nella mente e negli occhi di tutti.

