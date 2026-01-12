Riqualificazione delle strutture ricettive, un bando regionale da 11 milioni

La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha approvato le modalità di accesso e gestione dei contributi destinati alle piccole medie imprese turistiche. Le risorse sono garantite dalla piattaforma EuReCa 2021-2027 e si stima possano attivare da 50 a 60 milioni di investimenti sul territorio, per sostenere innovazione, sostenibilità e qualità dell’offerta ricettiva. Il bando prevede un contributo massimo per impresa pari a 150mila euro, composto da abbattimento del tasso di interesse fino al 6% e un contributo fisso di 10mila euro. Il finanziamento potrà coprire fino al 100% del costo dell’intervento, per importi compresi tra 100mila e 1,4 milioni di euro. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione anticipata per favorire l’immediata attivazione degli investimenti. Le domande si possono presentare dal 16 febbraio al 30 ottobre. L'operazione è resa possibile da un'associazione temporanea di dieci diversi confidi.

Martedì 13 gennaio, alle ore 10, è previsto inoltre un webinar illustrativo del bando che verrà introdotto dall’assessora Frisoni, destinato ad associazioni di categoria, imprenditori e agenzie di supporto alle imprese nella compilazione delle domande. L’iscrizione al webinar è disponibile a questo link.

La gestione dell’istruttoria sarà affidata all’Ati guidata da Artigiancredito, individuata tramite selezione pubblica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. L’elenco dei Confidi partecipanti alla Ati, l’associazione temporanea per operare congiuntamente nell’ambito dell’intervento pubblico di sostegno al credito, sono Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa- Società cooperativa (mandataria); Fider S.C.; Garcom Società Cooperativa; Fin. Promo.Ter. S.C.P.A.; Creditcomm; Finterziario Società Cooperativa di Garanzia, Cooperfidi Italia Società Cooperativa; Confidi Systema! S.C; Finergis società consortile di garanzia collettiva fidi; Italia Com-Fidi società consortile a responsabilità limitata.