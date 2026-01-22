dopo il dissesto idrogeologico
Ripristino di via Ponte e Ponte Verucchio. Si aggiungono altri interventi
In foto: i lavori in corso
di Redazione
1 min
Gio 22 Gen 2026 17:51 ~ ultimo agg. 17:58
L’Amministrazione comunale di Verucchio aggiorna sullo stato dei lavori di ripristino di via Ponte a Ponte Verucchio. La strada appartiene alla provincia di Rimini e dal 7 novembre 2025 dopo un dissesto idrogeologico è chiusa alla circolazione per l’intervento a cura di Hera.
Hera ora informa di aver individuato un’ulteriore criticità su una rete adiacente all’area di intervento. Per evitare futuri disagi e in accordo con l’Amministrazione comunale, è stato deciso di estendere i lavori già avviati anche al rifacimento di due ulteriori tratti di infrastruttura: un tratto di rete fognaria di circa 150 metri e un tratto di rete acquedottistica di circa 160 metri.
L’intervento interessa il collettore fognario principale e le reti idriche ed è necessario per garantire la messa in sicurezza delle infrastrutture e prevenire possibili cedimenti futuri.
Hera comunica che i lavori dovrebbero concludersi entro la metà di febbraio, comprensivi del ripristino della sede stradale, salvo imprevisti legati in particolare alle condizioni meteo. Le squadre operative stanno lavorando senza interruzioni; tuttavia, eventuali piogge potrebbero rallentare temporaneamente le attività per motivi di sicurezza.
Hera comunica che i lavori dovrebbero concludersi entro la metà di febbraio, comprensivi del ripristino della sede stradale, salvo imprevisti legati in particolare alle condizioni meteo. Le squadre operative stanno lavorando senza interruzioni; tuttavia, eventuali piogge potrebbero rallentare temporaneamente le attività per motivi di sicurezza.
Altre notizie
Croatti: Governo chiarisca
Guide turistiche. Lo scritto per l'esame nazionale stronca il 98% dei candidati
di Redazione
la musica e la shoa
Giorni della Memoria, Foibe e Giusti: il programma del Comune di Rimini
di Redazione
VIDEO
alle 21.15 su IcaroTV
A IcaroTeche Talk storie di pesca, pesce e pescatori con lo storico Bagnaresi
di Redazione
Meteo Rimini