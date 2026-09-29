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DROGA NASCOSTA NEL CALZINO

Rimini, spacciava dalla camera d'albergo, arrestato un giovane a Marebello

In foto: Polizia di Stato
Polizia di Stato
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Redazione
   
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Nella mattinata di lunedì 28 settembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di nazionalità albanese con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Poco dopo le nove del mattino, un equipaggio della Sezione Volanti ha effettuato un controllo alloggiati presso un albergo situato a Rimini nella zona di Marebello. Durante l’ispezione della stanza occupata dal giovane, gli agenti gli hanno chiesto di mostrare i documenti d’identità e all’apertura del portafogli sono spuntati 555 euro in contanti e un primo involucro di plastica contenente polvere bianca, poi risultata essere cocaina.

La perquisizione ha portato alla scoperta di ulteriore materiale: 16 involucri termosaldati pronti per lo spaccio, un'altra sostanza stupefacente nascosta all’interno di un calzino, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione. Tutto il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il giovane poi è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per i rilievi foto-dattiloscopici e l’arresto, in attesa dell’udienza di convalida.

 

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