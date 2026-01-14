Su Icaro TV
Rimini, quali priorità per il 2026. Se ne parla a Fuori dall'Aula con Pd e Lega
In foto: Giacomo Gnoli e Gilberto Giani
di Redazione
1 min
Mer 14 Gen 2026 12:46 ~ ultimo agg. 12:54
Quali sono le priorità per la città di Rimini nel 2026, ultimo anno "pieno" della giunta Sadegholvaad? Se ne parlerà nel corso della nuova puntata della trasmissione di Icaro TV "Fuori dall'Aula", in onda alle 18 e alle 21 sul canale 18 del digitale terrestre.
Ospiti il segretario comunale del Partito Democratico Giacomo Gnoli e quello della Lega Gilberto Giani.
Altre notizie
pubblicato il bando
Fondazione Karis, una borsa di studio dedicata a Vittoria Maioli Sanese
di Redazione
OLTRE 12 MILA ACCESSI
Rimini, oltre 20mila carte d’identità rilasciate dalle sei anagrafi della città
di Redazione
Tagli lineari non servono
Commissariamento scuola. Corazzi (Pd): Governo degli slogan, lontano da realtà
di Redazione
Meteo Rimini