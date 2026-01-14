  
Indietro
menu
menu

Su Icaro TV

Rimini, quali priorità per il 2026. Se ne parla a Fuori dall'Aula con Pd e Lega

In foto: Giacomo Gnoli e Gilberto Giani
Giacomo Gnoli e Gilberto Giani
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 14 Gen 2026 12:46 ~ ultimo agg. 12:54
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Quali sono le priorità per la città di Rimini nel 2026, ultimo anno "pieno" della giunta Sadegholvaad? Se ne parlerà nel corso della nuova puntata della trasmissione di Icaro TV "Fuori dall'Aula", in onda alle 18 e alle 21 sul canale 18 del digitale terrestre. 

Ospiti il segretario comunale del Partito Democratico Giacomo Gnoli e quello della Lega Gilberto Giani. 

 

Altre notizie
Vittoria Maioli Sanese
pubblicato il bando

Fondazione Karis, una borsa di studio dedicata a Vittoria Maioli Sanese
di Redazione
una linea del Piedibus
per le scuole primarie

Spostamenti casa–scuola, attive le 14 linee di "Piedibus"
di Redazione
Riccione
IL 15 E 16 GENNAIO

Qualità dell’aria, a Riccione entrano in vigore le misure antismog
di Redazione
Anagrafe Rimini
OLTRE 12 MILA ACCESSI

Rimini, oltre 20mila carte d’identità rilasciate dalle sei anagrafi della città
di Redazione
Giulia Corazzi
Tagli lineari non servono

Commissariamento scuola. Corazzi (Pd): Governo degli slogan, lontano da realtà
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO