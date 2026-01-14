Fondazione Karis, una borsa di studio dedicata a Vittoria Maioli Sanese

La Fondazione Karis di Rimini annuncia la pubblicazione del bando per la ‘Borsa di Studio Vittoria Maioli Sanese’, istituita in memoria della nota psicologa nel secondo anniversario della morte terrena, che ricorre il 18 gennaio, per onorarne il pensiero educativo e il significativo contributo alla formazione delle giovani generazioni. La borsa di studio verrà destinata a uno studente o una studentessa che, nell’anno scolastico 2026/2027, inizierà il percorso in uno dei tre licei di Karis College (classico, scientifico o linguistico), con l’obiettivo di sostenere, nel tempo, studenti meritevoli e famiglie che hanno intrapreso con convinzione il percorso educativo della scuola pubblica paritaria.

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla famiglia Sanese per questo gesto di grande valore, che contribuisce in modo concreto a sostenere la libertà educativa e il ruolo della scuola come bene per tutta la comunità”. Sottolinea il presidente della Fondazione Karis, Samuele de Sio: “Ci auguriamo che iniziative come questa possano essere di esempio e stimolo per altri, affinché la scuola continui ad essere sostenuta come luogo di crescita, responsabilità e speranza per i giovani”.

“Questa borsa di studio nasce dal desiderio di sostenere la scelta delle famiglie per un’educazione libera, che trova espressione nel metodo educativo della Fondazione Karis, fondato sulla relazione generativa e sul riconoscimento dell’unicità della persona. È un gesto semplice, in continuità con la passione per la famiglia che ha segnato la storia della nostra cara Vittoria”, sono le parole dei familiari della nota psicologa, fra i fondatori delle scuole Karis.

I criteri stabiliti per l’assegnazione del contributo guardano, in primis, il merito scolastico, senza trascurare lo sforzo economico che numerose famiglie decidono di affrontare per consentire ai propri figli un percorso di studi che guarda allo studente nella sua interezza, valorizzandone l’unicità, la curiosità e la creatività. Il contributo donato dalla famiglia di Vittoria Maioli Sanese, del valore complessivo di 10.000 euro, sarà erogato lungo l’intero ciclo liceale (5 anni), e rappresenterà così un segno concreto di attenzione alla continuità educativa e al valore della scuola come luogo di crescita personale e culturale.

Il bando completo è disponibile sul sito di Fondazione Karis al link:

https://www.karis.it/borse-di-studio-vittoria-maioli-sanese/