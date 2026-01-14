  
IL 15 E 16 GENNAIO

Lo smog s'impenna. A Rimini e Riccione entrano in vigore le misure d'emergenza

In foto: Riccione
Riccione
di Redazione   
Mer 14 Gen 2026 12:04 ~ ultimo agg. 15:30
Scatta l'emergenza smog anche sui comuni della costa. A Rimini negli ultimi quattro giorni ci sono stati tre sforamenti della soglia limite. Giovedì e venerdì a Rimini e Riccione saranno in vigore le misure emergenziali . A seguito del bollettino ARPAE di oggi, mercoledì 14 gennaio (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo), che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio provinciale, entrano in vigore da domani le seguenti misure emergenziali, così come previsto dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna.

Cosa prevedono le misure emergenziali a Rimini

-Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;

-In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;

-divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.).

Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali. Il testo integrale dell'ordinanza contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui seguenti siti internet: www.comune.rimini.it o www.liberiamolaria.it.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato venerdì 16 gennaio, ARPAE comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali.

 

A Riccione

 

Limitazioni alla circolazione. Le misure emergenziali prevedono l’ampliamento delle limitazioni alla circolazione su tutto il territorio comunale: dalle ore 8:30 alle ore 18:30 sarà in vigore lo stop anche per i veicoli diesel Euro 5. È inoltre confermato l’obbligo di spegnere il motore dei veicoli in sosta.

Settore agricolo e altre misure. Sono previste restrizioni specifiche per il settore agricolo, con il divieto di spandimento dei liquami zootecnici su tutto il territorio comunale. Non saranno concesse deroghe, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio (previa verifica dell’autorità competente). Sono esclusi dal divieto solo i metodi di spandimento che prevedono l’interramento immediato o l’iniezione diretta al suolo, come specificato dalla Relazione generale del Pair 2030.

