Rimini, arrestato un uomo destinatario di una cattura internazionale

In foto: Polizia di Stato (repertorio)
Polizia di Stato (repertorio)
Mar 23 Dic 2025 12:33
Un pakistano pluripregiudicato, colpito da una cattura internazionale, è stato arrestato dalla Polizia. Nella mattinata del 21 dicembre presso un Hotel a Rivazzurra di Rimini era stato segnalato un soggetto straniero che stava soggiornando presso la struttura. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno fermato e identificato due soggetti stranieri che uscivano dall'hotel, e in uno di loro trovavano un riscontro visivo con la foto di un uomo soggetto a una segnalazione dell'Interpol arrivata ai poliziotti.

L'uomo, accompagnato in questura, risultava dagli accertamenti essere ricercato in campo internazionale per il reato di omicidio nel suo paese, e si era dato alla fuga per evitare l’arresto; per questo il Tribunale competente lo ha dichiarato colpevole ed ha emesso un mandato di cattura. Confermati i dati dell'uomo, l'Interpol ha trasmesso il mandato di arresto emesso dal Pakistan per il reato di omicidio; il soggetto è stato dunque portato presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

