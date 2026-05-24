Richieste del distretto Sud: difendere Dea del Ceccarini, potenziare chirurgia

Il mantenimento e rafforzamento del Dea di primo livello dell’ospedale Ceccarini di Riccione, un piano straordinario per contrastare la carenza di personale medico ed elevarne l'attrattività, il potenziamento della chirurgia e l’attivazione della Skin cancer unit per la dermatologia. Sono alcune delle garanzie che il Distretto Sanitario Sud della provincia chiederà all'Ausl Romagna e alla Regione per voce della sua presidente Daniela Angelini nel corso del convegno in programma il prossimo 28 maggio alle 18 al Centro della Pesa. Presenti anche l'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi e il direttore generale dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori (oltre ai vertici del distretto sanitario e del 118). Tra le richieste che saranno avanzate c'è anche lo sviluppo delle eccellenze del Cervesi di Cattolica, l’introduzione dell'ematologo di prossimità per evitare lunghi spostamenti ai pazienti fragili e la piena operatività dei percorsi domiciliari e palliativi. Si tratta delle istanze scaturite dall'ordine del giorno approvato di recente, all’unanimità, dal Consiglio comunale di Riccione, così come a Cattolica.

"Siamo davanti a una profonda trasformazione della sanità – spiega la sindaca e presidente del Distretto, Daniela Angelini –. Il passaggio verso una medicina di prossimità non deve spaventare, ma va spiegato e governato. I cittadini hanno il pieno diritto di conoscere i nuovi servizi disponibili sul territorio per poterne usufruire con facilità. Ma la prossimità non può esistere senza un ospedale forte: la riorganizzazione della rete territoriale, attraverso le Case della comunità, i Cau e gli infermieri di famiglia, deve servire proprio a decongestionare i nostri Pronto soccorso, dove oggi circa il 90% degli accessi è improprio, restituendo centralità alle strutture ospedaliere per le reali urgenze salvavita".

L'appuntamento è aperto alla cittadinanza e alle associazioni e l'Amministrazione invita a partecipare attivamente all'incontro, che prevede al termine un ampio spazio aperto alle domande del pubblico.