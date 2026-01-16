  
NELLA ZONA MARANO

Riccione, lavori al ponte: nuova segnaletica per indicare i ristoranti aperti

In foto: la segnaletica
la segnaletica
Ven 16 Gen 2026 13:30 ~ ultimo agg. 13:31
Nella mattinata di oggi il settore Viabilità del Comune di Riccione ha completato le operazioni di affissione della nuova segnaletica dedicata alle attività aperte nella zona Marano. L’intervento è stato predisposto per fornire indicazioni chiare sui ristoranti regolarmente aperti nonostante la chiusura al traffico del ponte di viale D’Annunzio, necessaria per l’esecuzione dei lavori di rifacimento dell'infrastruttura.

Nello specifico, sono stati installati due cartelli di grandi dimensioni presso la rotatoria situata tra viale Verdi e viale D’Annunzio, in direzione del ponte, con l’obiettivo di intercettare il flusso veicolare e orientarlo correttamente verso i locali della zona. Un terzo cartello informativo è stato posizionato sempre in viale D’Annunzio, ma in prossimità dell'incrocio con viale Tassoni, per rafforzare la visibilità delle attività che rischiavano di rimanere isolate a causa delle deviazioni.

L’iniziativa risponde concretamente alle preoccupazioni espresse dagli operatori della zona nord, che avevano segnalato il rischio di diventare “invisibili” per la clientela di passaggio a causa dei nuovi percorsi viari che deviano il traffico a monte della ferrovia. Attraverso questa nuova cartellonistica, l’Amministrazione intende agevolare l’accesso ai ristoranti fino alla conclusione del cantiere, prevista entro la primavera, garantendo il supporto necessario alle attività economiche durante tutto il periodo dei lavori.

