PERLUSTRAZIONI E CONTROLLI
Riccione, Halloween in sicurezza: oltre quaranta agenti e nessun problema
In foto: Polizia Locale
di Redazione
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Fine settimana di Halloween a Riccione nel segno della tranquillità dal punto di vista dell'ordine pubblico: la massiccia affluenza di visitatori e giovanissimi nelle aree centrali è stata gestita grazie a un accurato dispositivo di controllo e prevenzione.
L'attività di vigilanza si è sviluppata nell'ambito dei servizi coordinati disposti dalla Questura di Rimini, che hanno visto il Comando intercomunale della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano affiancato da agenti e funzionari impegnati nella perlustrazione dinamica e nei controlli a piedi. Parallelamente ai presidi nel centro cittadino, l'attenzione delle pattuglie è rimasta altissima lungo la viabilità di accesso alla città.
Durante le verifiche stradali, gli agenti hanno fermato un'automobile che procedeva con traiettoria irregolare, riscontrando la positività del conducente al test etilometrico e procedendo al deferimento all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. L'ispezione del veicolo ha inoltre permesso di rinvenire arnesi da scasso e oggetti atti a offendere, facendo scattare ulteriori denunce per possesso ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo di strumenti pericolosi.
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