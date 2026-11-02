  
Indietro
menu
menu

PERLUSTRAZIONI E CONTROLLI

Riccione, Halloween in sicurezza: oltre quaranta agenti e nessun problema

In foto: Polizia Locale
Polizia Locale
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
 
Fine settimana di Halloween a Riccione nel segno della tranquillità dal punto di vista dell'ordine pubblico: la massiccia affluenza di visitatori e giovanissimi nelle aree centrali è stata gestita grazie a un accurato dispositivo di controllo e prevenzione.
 
L'attività di vigilanza si è sviluppata nell'ambito dei servizi coordinati disposti dalla Questura di Rimini, che hanno visto il Comando intercomunale della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano affiancato da agenti e funzionari impegnati nella perlustrazione dinamica e nei controlli a piedi. Parallelamente ai presidi nel centro cittadino, l'attenzione delle pattuglie è rimasta altissima lungo la viabilità di accesso alla città.
 
Durante le verifiche stradali, gli agenti hanno fermato un'automobile che procedeva con traiettoria irregolare, riscontrando la positività del conducente al test etilometrico e procedendo al deferimento all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. L'ispezione del veicolo ha inoltre permesso di rinvenire arnesi da scasso e oggetti atti a offendere, facendo scattare ulteriori denunce per possesso ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo di strumenti pericolosi. 
Altre notizie
Ecomondo
dal 3 al 6 novembre

Tutto pronto in Fiera per Ecomondo. Inaugura il Ministro Pichetto Fratin
di Redazione
il ponte di Tiberio (@Comune di Rimini)
CHIUSURA PEDONALE

Restauro al Ponte di Tiberio: dal 9 novembre via i ponteggi, fine lavori vicina
di Redazione
Fabrizio Vagnini
LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Confesercenti Rimini, Vagnini: "Serve un Piano Marshall per il commercio"
di Redazione
l'ex cinema Astoria
18 mesi di lavori

Altro passo nel recupero dell'ex cinema Astoria. 600mila euro per la Sala Jolly
di Redazione
Manuel Mussoni
Verso il voto

Elezioni a Rimini. I vertici regionali del centrodestra a confronto con Mussoni
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO