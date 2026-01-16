  
in ballo un milione

Riccione ci spera: diventare Capitale italiana del mare 2026

In foto: Riccione
Riccione
di Redazione   
Ven 16 Gen 2026 15:37 ~ ultimo agg. 15:50
Tempo di lettura 2 min
Il Comune di Riccione presenta ufficialmente la candidatura della città a Capitale italiana del mare 2026.
Il progetto, dal titolo “RIC26: un tuffo nel sogno”, è il risultato di un percorso partecipato che ha coinvolto istituzioni, associazioni e realtà del territorio, delineando una visione condivisa di sviluppo, sostenibilità e cultura legata al mare.

Il titolo Capitale italiana del mare- si legge nel sito della Presidenza del Consiglio - è istituito per promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana. L’iniziativa favorisce il confronto e la competizione positiva tra le diverse realtà territoriali costiere, coinvolgendo tutti i Comuni italiani affacciati sul mare. Sono considerate tutte le componenti dell’economia marittima, con particolare attenzione alla diffusione della conoscenza del mare, alla tutela della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse marine.

A partire dal 2026, il Comune costiero che otterrà il riconoscimento riceverà un finanziamento di un milione di euro per realizzare il programma di attività presentato nella candidatura. La selezione avverrà tramite procedura pubblica. Tra le città che hanno già presentato la candidatura: Messina, Pantelleria, Policoro, Taranto.

 

La candidatura e i prossimi passaggi del percorso saranno illustrati nei prossimi giorni

