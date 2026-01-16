Riccione ci spera: diventare Capitale italiana del mare 2026

Il Comune di Riccione presenta ufficialmente la candidatura della città a Capitale italiana del mare 2026.

Il progetto, dal titolo “RIC26: un tuffo nel sogno”, è il risultato di un percorso partecipato che ha coinvolto istituzioni, associazioni e realtà del territorio, delineando una visione condivisa di sviluppo, sostenibilità e cultura legata al mare.

Il titolo “Capitale italiana del mare” - si legge nel sito della Presidenza del Consiglio - è istituito per promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana. L’iniziativa favorisce il confronto e la competizione positiva tra le diverse realtà territoriali costiere, coinvolgendo tutti i Comuni italiani affacciati sul mare. Sono considerate tutte le componenti dell’economia marittima, con particolare attenzione alla diffusione della conoscenza del mare, alla tutela della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse marine.

A partire dal 2026, il Comune costiero che otterrà il riconoscimento riceverà un finanziamento di un milione di euro per realizzare il programma di attività presentato nella candidatura. La selezione avverrà tramite procedura pubblica. Tra le città che hanno già presentato la candidatura: Messina, Pantelleria, Policoro, Taranto.

La candidatura e i prossimi passaggi del percorso saranno illustrati nei prossimi giorni