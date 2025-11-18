  
fatti accaduti nel 2024 e 2025

Sottrae un monopattino a un minore e aggredisce gli agenti, 39enne rimpatriato

In foto: Polizia di Stato (repertorio)
Polizia di Stato (repertorio)
di Redazione   
Mar 18 Nov 2025 11:19 ~ ultimo agg. 11:42
Un cittadino del Burkina Faso, già gravato da precedenti di polizia e destinatario di un provvedimento di revoca dello status di Protezione Sussidiaria emesso nel giugno del 2025 dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, è stato accompagnato alla frontiera nella giornata di ieri, 17 novembre. L’uomo era stato già arrestato nell'aprile del 2024 per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e nell'ultima occasione ha sottratto un monopattino a un minore, minacciando di morte il padre del bambino e colpendo con calci e pugni gli operatori di polizia intervenuti, nel tentativo di darsi alla fuga.

Successivamente, nel febbraio 2025, il cittadino straniero era stato deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché, impugnando un coltello, si aggirava con atteggiamento minaccioso tra le autovetture in una pubblica via del Comune di Rimini. Dopo aver tentato la fuga alla vista degli agenti, l'uomo è stato bloccato e trovato con un coltello a serramanico. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ha disposto dunque nei confronti del 39enne africano l’obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio italiano per 5 anni.

 

 

