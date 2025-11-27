Raccolta benefica per Alessandra, 12 mila euro a IOR e IEO

Dopo la prematura scomparsa di Alessandra Piccioni (ex direttrice del Poliambulatorio Riccione Salute), famigliari e amici hanno pensato di organizzare una iniziativa di carattere benefico denominata Alessandra’s Market, tenutasi nel week-end del 25 e 26 ottobre scorso nella sua abitazione, dove chiunque poteva recarsi per prendere un ricordo di Alessandra, in riferimento a vestiario, scarpe, borse e oggettistica varia, facendo in cambio un’offerta destinata allo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) e allo IEO (Istituto Europeo di Oncologia).

I fondi raccolti ammontano a un totale 12mila euro, destinati in parti uguali ai due istituti sopra citati; un risultato straordinario, raggiunto grazie alla mobilitazione di famigliari, parenti e amici, che hanno voluto ricordare Alessandra attraverso un’azione concreta che va ad alimentare la speranza nella ricerca, affinché possa in futuro produrre risultati ancora migliori di quelli ottenuti fino ad oggi, in termini di prevenzione e cura dei tumori.

