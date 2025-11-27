  
Indietro
menu
menu

il 25 e 26 ottobre scorso

Raccolta benefica per Alessandra, 12 mila euro a IOR e IEO

In foto: Andrea Piccioni e Marina Sardella e Luca Piccioni (padre, madre e fratello di Alessandra) presso la sede dello IOR di Riccione insieme al Direttore dell’istituto Fabrizio Miserocchi.
Andrea Piccioni e Marina Sardella e Luca Piccioni (padre, madre e fratello di Alessandra) presso la sede dello IOR di Riccione insieme al Direttore dell’istituto Fabrizio Miserocchi.
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 27 Nov 2025 11:59 ~ ultimo agg. 14:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo la prematura scomparsa di Alessandra Piccioni (ex direttrice del Poliambulatorio Riccione Salute), famigliari e amici hanno pensato di organizzare una iniziativa di carattere benefico denominata Alessandra’s Market, tenutasi nel week-end del 25 e 26 ottobre scorso nella sua abitazione, dove chiunque poteva recarsi per prendere un ricordo di Alessandra, in riferimento a vestiario, scarpe, borse e oggettistica varia, facendo in cambio un’offerta destinata allo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) e allo IEO (Istituto Europeo di Oncologia).

I fondi raccolti ammontano a un totale 12mila euro, destinati in parti uguali ai due istituti sopra citati; un risultato straordinario, raggiunto grazie alla mobilitazione di famigliari, parenti e amici, che hanno voluto ricordare Alessandra attraverso un’azione concreta che va ad alimentare la speranza nella ricerca, affinché possa in futuro produrre risultati ancora migliori di quelli ottenuti fino ad oggi, in termini di prevenzione e cura dei tumori.

 

.

 

Altre notizie
Rimini Happy Basket
Basket Femminile

Ren-Auto: l'U19 supera il Capra Team Ravenna. L'U17 sconfitta a Faenza
di Icaro Sport
il teatro Galli
Cultura e spettacoli al top

Rimini, 13°in Italia per valore occupazionale culturale
di Redazione
Municipio Riccione
Lavori pubblici

Riccione: al via i lavori alle scuole Fontanelle e Mimosa
di Redazione
L'inaugurazione
8500 volumi

Intitolato alla prof. Montevecchi il Fondo antico della Biblioteca diocesana
di Redazione
FOTO
repertorio
Fermato dai carabinieri

Spaccio a Marina Centro: arrestato un 22enne con cocaina nei boxer
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO