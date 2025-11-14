  
Mostre ed eventi in città

Prorogata fino al 6 gennaio la mostra “Rimini Proibita”

In foto: Rimini proibita
Rimini proibita
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 14 Nov 2025 12:04 ~ ultimo agg. 13:23
Proseguirà fino al 6 gennaio 2026 abbracciando tutto il calendario del Capodanno più lungo del mondo la mostra ‘Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi”, allestita ai Palazzi dell’arte di Rimini. Una proroga di circa un mese rispetto alla chiusura prevista,  nata per offrire anche ai tanti visitatori che raggiungeranno Rimini e la Romagna durante il periodo delle festività l’opportunità di intraprendere un viaggio nel tempo nella Riviera a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta attraverso le immagini vivide e vive scattate da Marco Pesaresi, affiancate dalle parole dello scrittore di Correggio. La proroga della mostra offrirà anche l’occasione di proporre nuove visite guidate al percorso espositivo in compagnia dei curatori, Jana Liskova e Mario Beltrambini. Dopo il successo del primo appuntamento e il 'sold out' della visita in calendario per il prossimo sabato 29 novembre, i Musei comunali di Rimini propongono altre quattro date: sabato 13 e 20 dicembre alle ore 16.30, mercoledì 31 dicembre alle ore 18 e sabato 3 gennaio alle 16.30.L’ingresso alla mostra, non adatta ai minori di 16 anni, è libero dal martedì alla domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/video-news/la-mostra-rimini-proibita-le-parole-di-pier-vittorio-tondelli-nelle-immagini-di-marco-pesaresi/
