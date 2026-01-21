Professione medico, come cambia la sanità territoriale. Se ne parla su Icaro TV

Obiettivo puntato sulla sanità nella nuova puntata di Fuori dall'Aula su Icaro TV (canale 18). Un tema al centro delle discussioni a livello nazionale e regionale che sarà affrontato però con una chiave di lettura diversa dal solito. In studio insieme al dottor Corrado Paolizzi ci saranno infatti tre giovani medici: Martina Zavoli, anche coordinatrice della commissione giovani medici di Rimini, Stefano Antonini ed Edoardo Manzi. Racconteranno, dall'interno, criticità e prospettive della professione a cui hanno deciso di dedicare impegno e dedizione.

Appuntamento alle 18 e alle 21.05 su Icaro Tv.