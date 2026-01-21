  
Professione medico, come cambia la sanità territoriale. Se ne parla su Icaro TV

In foto: lo studio di Fuori dall'Aula
lo studio di Fuori dall'Aula
di Redazione   
Mer 21 Gen 2026 11:48 ~ ultimo agg. 16:15
Tempo di lettura 1 min
Obiettivo puntato sulla sanità nella nuova puntata di Fuori dall'Aula su Icaro TV (canale 18). Un tema al centro delle discussioni a livello nazionale e regionale che sarà affrontato però con una chiave di lettura diversa dal solito. In studio insieme al dottor Corrado Paolizzi ci saranno infatti tre giovani medici: Martina Zavoli, anche coordinatrice della commissione giovani medici di Rimini, Stefano Antonini ed Edoardo Manzi. Racconteranno, dall'interno, criticità e prospettive della professione a cui hanno deciso di dedicare impegno e dedizione. 

Appuntamento alle 18 e alle 21.05 su Icaro Tv. 

