Fuori dall'Aula
Professione medico, come cambia la sanità territoriale. Se ne parla su Icaro TV
In foto: lo studio di Fuori dall'Aula
di Redazione
1 min
Mer 21 Gen 2026 11:48 ~ ultimo agg. 16:15
Obiettivo puntato sulla sanità nella nuova puntata di Fuori dall'Aula su Icaro TV (canale 18). Un tema al centro delle discussioni a livello nazionale e regionale che sarà affrontato però con una chiave di lettura diversa dal solito. In studio insieme al dottor Corrado Paolizzi ci saranno infatti tre giovani medici: Martina Zavoli, anche coordinatrice della commissione giovani medici di Rimini, Stefano Antonini ed Edoardo Manzi. Racconteranno, dall'interno, criticità e prospettive della professione a cui hanno deciso di dedicare impegno e dedizione.
Appuntamento alle 18 e alle 21.05 su Icaro Tv.
