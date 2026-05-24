Processo omicidio Paganelli. Lunedì l'arringa dei difensori di Dassilva

Dopo la richiesta dell’ergastolo lo scorso lunedì da parte del pubblico ministero Daniele Paci, nuova udienza domani 25 maggio nel processo a carico di Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Sarà il turno dell’arringa difensiva dei legali del 36enne senegalese, Riario Fabbri e Andrea Guidi, che cercheranno di smontare la tesi accusatoria.

Dopo l’udienza di lunedì, si tornerà in aula martedì 9 giugno per le repliche e la lettura della sentenza.