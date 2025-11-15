Polizia penitenziaria. Marcello (FdI): 10 nuovi agenti per carcere Rimini

Grazie al piano di mobilità collegato al Corso Allievi, sono in arrivo 10 nuovi agenti per la polizia penitenziaria del Casa Circondariale di Rimini. “Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai già assunti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica dell’istituto. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. “L’arrivo di questi agenti presso la Casa Circondariale di Rimini e l’aumento di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”, commenta il consigliere regionale FdI Nicola Marcello.