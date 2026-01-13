  
chiusura prevista il 31 marzo

Piscina comunale. La provincia pronta ad incontrare il comitato

In foto: la piscina comunale
la piscina comunale
di Redazione   
Mar 13 Gen 2026 15:25 ~ ultimo agg. 15:30


Dopo il nuovo intervento del Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini (vedi notizia) l’Amministrazione provinciale di Rimini, titolare dell'impianto, apre al confronto e nei prossimi giorni incontrerà il Comitato, che il 15 dicembre scorso aveva chiesto un appuntamento.

L’incontro sarà l’occasione per venire a conoscenza dei contenuti “della concreta e documentata manifestazione di interesse da parte di soggetti privati, disponibili a investire risorse significative per la ristrutturazione dell’impianto e per garantirne il mantenimento in esercizio” così come riportato nella nota diffusa dal comitato.

