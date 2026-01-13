Piscina comunale. La provincia pronta ad incontrare il comitato

Dopo il nuovo intervento del Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini (vedi notizia) l’Amministrazione provinciale di Rimini, titolare dell'impianto, apre al confronto e nei prossimi giorni incontrerà il Comitato, che il 15 dicembre scorso aveva chiesto un appuntamento.

L’incontro sarà l’occasione per venire a conoscenza dei contenuti “della concreta e documentata manifestazione di interesse da parte di soggetti privati, disponibili a investire risorse significative per la ristrutturazione dell’impianto e per garantirne il mantenimento in esercizio” così come riportato nella nota diffusa dal comitato.