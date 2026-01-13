  
fatte prove di trazione

Pino nel cantiere del nuovo viale Ceccarini ammalato. Sarà abbattuto

In foto: il cantiere di viale Ceccarini
il cantiere di viale Ceccarini
di Redazione   
Mar 13 Gen 2026 12:28
Sarà abbattuto uno dei pini di viale Ceccarini. Sull'esemplare che si trova all’incrocio con viale Ippolito Nievo sono state eseguite da uno specialista approfondite indagini agronomiche e le prove tecniche di trazione, eseguite nel corso dell'ultimo mese, hanno restituito un esito inequivocabile: l’esemplare presenta lesioni strutturali tali da non poter garantire i parametri di stabilità necessari alla pubblica incolumità. La morfologia della pianta è tale per cui non sarebbe sufficiente un intervento di riduzione della chioma o altre soluzioni conservative. L’intervento di abbattimento è programmato per la giornata di mercoledì 14 gennaio.

L’amministrazione ha già pianificato la sostituzione dell’esemplare con un nuovo albero di Pinus halepensis, che sarà piantato non appena le condizioni meteorologiche e climatiche stagionali saranno favorevoli. La posizione sarà definita e condivisa dai tecnici del servizio Rigenerazione urbana e del servizio Verde e Transizione ecologica, con l’obiettivo di armonizzare la presenza del verde con i nuovi arredi.

