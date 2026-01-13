Pino nel cantiere del nuovo viale Ceccarini ammalato. Sarà abbattuto

Sarà abbattuto uno dei pini di viale Ceccarini. Sull'esemplare che si trova all’incrocio con viale Ippolito Nievo sono state eseguite da uno specialista approfondite indagini agronomiche e le prove tecniche di trazione, eseguite nel corso dell'ultimo mese, hanno restituito un esito inequivocabile: l’esemplare presenta lesioni strutturali tali da non poter garantire i parametri di stabilità necessari alla pubblica incolumità. La morfologia della pianta è tale per cui non sarebbe sufficiente un intervento di riduzione della chioma o altre soluzioni conservative. L’intervento di abbattimento è programmato per la giornata di mercoledì 14 gennaio.

L’amministrazione ha già pianificato la sostituzione dell’esemplare con un nuovo albero di Pinus halepensis, che sarà piantato non appena le condizioni meteorologiche e climatiche stagionali saranno favorevoli. La posizione sarà definita e condivisa dai tecnici del servizio Rigenerazione urbana e del servizio Verde e Transizione ecologica, con l’obiettivo di armonizzare la presenza del verde con i nuovi arredi.