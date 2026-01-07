sul posto i vigili del fuoco
Pino crolla su una casa. Intervento in viale Vespucci a Rimini
In foto: l'intervento dei Vigili del Fuoco
di Redazione
1 min
Mer 7 Gen 2026 14:09 ~ ultimo agg. 17:28
Un grosso pino è caduto nella mattinata di mercoledì in viale Vespucci all'altezza dell'hotel Ambasciatori, a Marina Centro di Rimini. L'albero, fortunatamente, non è crollato sul sedime stradale ma si inclinato verso l'interno, e il tronco si è appoggiato sul terrazzo di una abitazione. Sul posto sono intervenuti con due mezzi i Vigili del Fuoco per segare la pianta e mettere in sicurezza la zona. Il pino si trova, infatti a pochi passi da una edicola, al momento chiusa, e al dehor di un locale.
