Piano asfalti. Dal 2022 a Cattolica investiti oltre 5 milioni per le strade

Prosegue il piano asfalti messo in campo dall’Amministrazione comunale di Cattolica, che prevede un investimento, negli anni, di 5 milioni di euro.

“È un piano di manutenzione senza precedenti per migliorare la sicurezza, la qualità della viabilità e il decoro urbano in tutta la città – commentano la sindaca Franca Forochi e l'Assessore Alessandro Uguccioni, riportando l'elenco delle strade su cui si è intervenuti - Questo progetto non riguarda solo il rifacimento delle strade, ma la cura quotidiana del nostro territorio per garantire percorsi più sicuri per chi vive, lavora e si muove ogni giorno. In un Comune di soli 6 chilometri quadrati, l’impatto di questi lavori è stato inevitabilmente rilevante e sotto gli occhi di tutti. Stiamo cercando di arrivare in ogni zona, bilanciando i lavori tra centro e periferia, con interventi prioritari sulle strade più trafficate e strategiche per la viabilità e il traffico”.

“Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare – concludono Foronchi e Uguccioni – ma stiamo lavorando per portare a termine tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati in campagna elettorale”.