  
Indietro
menu
menu

comune di 6 km²

Piano asfalti. Dal 2022 a Cattolica investiti oltre 5 milioni per le strade

In foto: la sindaca Foronchi e l'assessore Uguccioni
la sindaca Foronchi e l'assessore Uguccioni
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 13 Gen 2026 15:37 ~ ultimo agg. 15:43
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Prosegue il piano asfalti messo in campo dall’Amministrazione comunale di Cattolica, che prevede un investimento, negli anni, di 5 milioni di euro. 

“È un piano di manutenzione senza precedenti per migliorare la sicurezza, la qualità della viabilità e il decoro urbano in tutta la città – commentano la sindaca Franca Forochi e l'Assessore Alessandro Uguccioni, riportando l'elenco delle strade su cui si è intervenuti - Questo progetto non riguarda solo il rifacimento delle strade, ma la cura quotidiana del nostro territorio per garantire percorsi più sicuri per chi vive, lavora e si muove ogni giorno. In un Comune di soli 6 chilometri quadrati, l’impatto di questi lavori è stato inevitabilmente rilevante e sotto gli occhi di tutti. Stiamo cercando di arrivare in ogni zona, bilanciando i lavori tra centro e periferia, con interventi prioritari sulle strade più trafficate e strategiche per la viabilità e il traffico”. 

Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare – concludono Foronchi e Uguccioni – ma stiamo lavorando per portare a termine tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati in campagna elettorale”.

Altre notizie
la piscina comunale
chiusura prevista il 31 marzo

Piscina comunale. La provincia pronta ad incontrare il comitato
di Redazione
Polizia di Stato di Rimini
accompagnato alla frontiera

Espulsione per un 38enne. Era da tre anni in carcere a Rimini
di Redazione
Matrimonio a Bellaria-Igea Marina
70 coppie hanno detto sì

A Bellaria-Igea M. aumentano i matrimoni. La città punta sul "prodotto wedding"
di Redazione
la locandina
sabato 17 gennaio

Truffe informatiche. Alla Biblioteca di Misano incontro con l'esperta
di Redazione
Palazzi dell'Arte
in crescita

Rimini fa sempre di più rima con cultura. Nel 2025 143 mila visitatori nei musei
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO