Partecipazione massiccia al Corteo Pro Gaza. In migliaia alla manifestazione
di Redazione
Lun 22 Set 2025 11:55
Partecipazione massiccia nella mattinata di lunedì alla manifestazione pro Palestina promossa dal sindacato USB Lavoro, nella giornata di sciopero nazionale che ha coinvolto scuola, sanità, trasporti. Il corteo riminese è partito attorno alle 9,30 dall'Arco d'Augusto e migliaia di persone, tra cui molti studenti, hanno camminato lungo il corso d'Augusto e via IV Novembre per arrivare alla stazione ferroviaria, con blocco del traffico stradale davanti all'ingresso.
