Partecipazione massiccia al Corteo Pro Gaza. In migliaia alla manifestazione

Partecipazione massiccia nella mattinata di lunedì alla manifestazione pro Palestina promossa dal sindacato USB Lavoro, nella giornata di sciopero nazionale che ha coinvolto scuola, sanità, trasporti. Il corteo riminese è partito attorno alle 9,30 dall'Arco d'Augusto e migliaia di persone, tra cui molti studenti, hanno camminato lungo il corso d'Augusto e via IV Novembre per arrivare alla stazione ferroviaria, con blocco del traffico stradale davanti all'ingresso.