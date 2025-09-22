  
Indietro
menu
menu

blocco del traffico

Partecipazione massiccia al Corteo Pro Gaza. In migliaia alla manifestazione

In foto: @facebook Chiara Bellini
@facebook Chiara Bellini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 22 Set 2025 11:55 ~ ultimo agg. 12:44
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
https://www.icaroplay.it/programmi/partecipazione-massiccia-alla-manifestazione-pro-palestina/

Partecipazione massiccia nella mattinata di lunedì alla manifestazione pro Palestina promossa dal sindacato USB Lavoro, nella giornata di sciopero nazionale che ha coinvolto scuola, sanità, trasporti. Il corteo riminese è partito attorno alle 9,30 dall'Arco d'Augusto e migliaia di persone, tra cui molti studenti, hanno camminato lungo il corso d'Augusto e via IV Novembre per arrivare alla stazione ferroviaria, con blocco del traffico stradale davanti all'ingresso.

Altre notizie
Sport in Fiera (archivio)
LA GRADUATORIA DEL SOLE 24ORE

Indice di sportività 2025, la provincia di Rimini entra nella top ten
di Redazione
Rimini Wellness Week
dal 23 al 30 settembre

Sport all'aria aperta, al via a Rimini la Wellness Week
di Redazione
FOTO
gli ex compagni di classe a 50 anni dalla maturità
i compagni delle VB e VE

50 anni dalla maturità: "un battito di ciglia". Reunion per classi del Serpieri
di Redazione
FOTO
commemorazione al cimitero ellenico
81° Liberazione

Al Cimitero ellenico di Riccione la commemorazione dei caduti greci in guerra
di Redazione
FOTO
Michele Madonna
Calcio Serie C

Il Rimini F.C. ufficializza l'attaccante classe 2006 Michele Madonna
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO