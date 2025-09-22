  
i compagni delle VB e VE

50 anni dalla maturità: "un battito di ciglia". Reunion per classi del Serpieri

In foto: gli ex compagni di classe a 50 anni dalla maturità
gli ex compagni di classe a 50 anni dalla maturità
di Redazione   
Lun 22 Set 2025 12:04 ~ ultimo agg. 12:09
È come un battito di ciglia e dal ‘75 ti ritrovi catapultato addirittura nel 2025
tivù in bianco e nero, minigonne, calzoni a zampa di elefante
magari eri messo come il porco ma ti sentivi il più elegante…
Il Liceo Alessandro Serpieri, poi, nome piuttosto austero
Non eri un semplice studente, eri uno tosto, uno vero”…
Con questi versi in rima di Alberto Crescentini, venerdì 19 settembre si sono ritrovati gli ex studenti e studentesse delle classi VB e VE del Liceo Serpieri di Rimini a cinquant’anni dal loro esame di maturità, sostenuto nel luglio del 1975.
La cena, al ristorante “Ro e Buni” di Villa Verucchio, è stata un’occasione emozionante per rivedersi — in alcuni casi proprio dopo mezzo secolo — e per ricordare anche gli ex compagni e compagne che non ci sono più. Tra racconti e sorrisi, la memoria di presidi e professori, aneddoti divertenti e la gioia di ritrovarsi, la serata è diventata una festa e un inno alla vita e all’amicizia.

