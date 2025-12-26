  
investimento da 3 milioni

Parcheggio Tripoli, entro l'estate 2026 oltre 300 posti auto e 200 per motori

In foto: il cantiere sotterraneo Marvelli
il cantiere sotterraneo Marvelli
di Lamberto Abbati   
Ven 26 Dic 2025 13:57 ~ ultimo agg. 14:17
Entrano nella fase finale i lavori per il parcheggio interrato “Tripoli” in piazza Marvelli. La Giunta comunale nell’ultima seduta prima di Natale ha approvato una nuova tranche di interventi per l’infrastruttura di sosta di Marina Centro, che a partire dal prossimo anno metterà a disposizione della città oltre 300 posti auto oltre a 200 posti per motori in superficie. Terminati infatti gli interventi strutturali – con il completamento dei solai dei due livelli interrati – si passa alla terza fase operativa-esecutiva che riguarda le opere impiantistiche e di finitura dei piani -2 e -1, per un investimento di 2,9 milioni di euro. Questo ulteriore step è in linea con il cronoprogramma delineato, che traguarda la conclusione del nuovo parcheggio per l’estate 2026. 

Di pari passo procede la progettazione di ciò che prenderà forma sopra il parcheggio, la nuova piazza Marvelli, elemento di connessione urbana tra il mare e la zona a monte. Entro la fine del mese è prevista la chiusura della conferenza dei servizi, con l’obiettivo di pubblicare entro il primo trimestre 2026 la gara per la realizzazione dell’importante intervento di trasformazione urbana.

Progettata per l’Amministrazione Comunale dallo studio Structura Engineering, la nuova piazza si svilupperà su due livelli, in armonia con il belvedere già realizzato in piazzale Kennedy e con quelli che sorgeranno a Bellariva e a Rivazzurra nell’ambito del piano di salvaguardia della balneazione. A fare da raccordi tra i livelli saranno le “falling water”, gradonate che accolgono il flusso d’acqua discendente, a creare una sorta di quinta scenica per chi arriva da via Tripoli, così come per chi percorrerà la passeggiata del Parco del Mare.

Al piano sopraelevato nascerà la vera e propria piazza, che sarà più di un belvedere: Raggiungibile con scale e percorsi pedonali, la piazza comprenderà aree verdi, spazi naturali per il relax e per praticare attività all’aperto, una zona giochi attrezzata per bambini e zone d’ombra realizzate attraverso apposite coperture per schermare la luce solare e potenziare il comfort urbano. Un nuovo spazio che amplierà le possibilità di esperienze da vivere insieme per famiglie e visitatori, a due passi dal mare. I lavori per la realizzazione della nuova piazza partiranno dopo l’estate, programmati per essere compatibili con l’operatività in sicurezza del parcheggio.

