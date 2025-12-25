“La Mulatta” dello Chef Robbie Pezzuol, capolavoro riminese

Se c’è un sapore che incarna l’anima più autentica dello street food italiano, quello è senza dubbio la porchetta. Un tripudio di profumi, croccantezza e morbidezza che da secoli delizia i palati di chi ama il gusto vero e genuino. Ma a Rimini, la capitale indiscussa della Riviera Romagnola, questa icona culinaria ha trovato la sua sublimazione in un capolavoro che è molto più di un semplice piatto: stiamo parlando della Porchetta Riminese “La Mulatta”, l’opera d’arte gastronomica creata dalle mani sapienti di Chef Robbie Pezzuol di "028alquadrato".

Caratteristiche principali della Mulatta

La cottura lenta a temperatura controllata la rende molto tenera, dal profumo unico, magra, con una crosta sottile e croccante dal sapore equilibrato, realizzata con aromi da orto biodinamico di filiera corta senza l’utilizzo di pesticidi; la carne di suino utilizzata per la produzione della Mulatta è di puro suino allevato allo stato semibrado e alimentato secondo gli standard biologici; la saldatura è realizzata con l'"oro bianco", il sale di Cervia.

"La Mulatta”: l’anima riminese della porchetta, nata dalle mani di Chef Robbie Pezzuol di "028alquadrato"

A Rimini però il concetto di porchetta ha trovato una sua interpretazione sublime, un’evoluzione che ne esalta la tradizione pur infondendovi un tocco di genio contemporaneo. Parliamo de “La Mulatta”, l’iconica Porchetta Riminese ideata e realizzata da Chef Robbie Pezzuol di "028alquadrato".

Chef Robbie non è semplicemente un cuoco, ma un vero e proprio artista, un “maestro porchettaro” che ha dedicato anni allo studio, alla ricerca e al perfezionamento di questo piatto. La sua passione per la materia prima, il suo rispetto per la tradizione romagnola e la sua innata creatività si fondono nella creazione de “La Mulatta”, un nome che evoca mistero, fascino e una personalità distintiva, proprio come il suo sapore.

La Mulatta porchetta viene fatta col sale di Cervia

Il sale di Cervia è un sale integrale marino. Marino perché la sua origine è l’acqua del mare, che viene fatta entrare in salina dal canale immissario per poi venir fatta evaporare e concentrare fino ad arrivare alla produzione del sale vero e proprio. Integrale perché una volta raccolto viene esclusivamente lavato con acqua ad alta concentrazione salina, molto ricca di oligoelementi e di sostanze naturalmente positive per l’organismo, poi lasciato essiccare in aia, nei cumuli di sale che si vedono arrivando a Cervia da ogni dove. Il Sale Dolce di Cervia non viene frantumato o macinato. Non presenta antiaggreganti, né sbiancanti, e non viene essiccato in forni. Ecco perché mantiene la sua umidità tipica e il suo colore nature, garanzia di salubrità e di naturalezza.

La lettera al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e all'amministrazione comunale di Rimini

"Egregio Signor Sindaco Jamil Sadegholvaad,

Egregi membri dell'Amministrazione Comunale di Rimini,

con grande orgoglio e soddisfazione, la nostra azienda familiare desidera informarLa ufficialmente del prestigioso riconoscimento ottenuto dalla nostra "Mulatta Porchetta artigianale al Sale dolce di Cervia".

Il nostro prodotto, frutto di dedizione e della valorizzazione delle eccellenze locali come il sale dolce di Cervia, è stato recentemente messo in luce sulle migliori riviste di food a livello nazionale, posizionandosi come un'eccellenza e portando lustro al nostro territorio. Questo traguardo ci pone in testa alla categoria di "miglior street food a Rimini".

Per la nostra azienda e per l'intera comunità riminese si tratta di una soddisfazione enorme. Riteniamo che la "Mulatta" rappresenti oggi un nuovo e unico prodotto caratteristico del territorio, capace di arricchire l'offerta enogastronomica locale e di conquistare i numerosi turisti che sceglieranno Rimini come meta per le loro vacanze.

Siamo lieti di contribuire, con la nostra passione e il nostro lavoro, alla promozione dell'immagine della città anche attraverso l'eccellenza delle sue produzioni tipiche.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o per collaborazioni future volte alla valorizzazione del brand Rimini.

Cordiali saluti,

Robbie e Tiziana"