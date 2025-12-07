Parcheggi si, parcheggi no, parcheggi pochi. Esplode la polemica a Cattolica

Alle porte del Natale, a Cattolica tiene banco la polemica sui parcheggi tra amministrazione e minoranza consigliare. “Siamo dotati di numerosi stalli, sia gratuiti che a pagamento, organizzati in modo tale da coniugare la necessaria rotazione della sosta alla vitalità economica della città - spiega la sindaca Franca Foronchi -. Chi continua a sostenere il contrario, veicola un messaggio sbagliato, creando danno all’immagine di Cattolica e ai suoi operatori economici”. Di posizione diametralmente opposta la coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia, Laura Casonato secondo cui "le attività commerciali stanno chiudendo una dopo l'altra. Il Comune non fa nulla per arginare questa emorragia".

La prima cittadina, in risposta alle polemiche, illustra la mappa delle principali aree di sosta della città. “Mi preme evidenziare innanzitutto che dal primo dicembre – spiega – il parcheggio De Curtis, che conta ben 270 stalli, sarà interamente gratuito. Sarà chiuso il sabato mattina perché è sede di mercato. Ma un altro grande parcheggio è quello interrato di piazza Repubblica, aperto 24 ore su 24, a pagamento, e che ha 220 posti. A questi si aggiungano, sempre vicino al nostro centro commerciale naturale, il parcheggio di Piazzale Roosevelt, nel retro di Palazzo Mancini, a pagamento e aperto al pubblico dal venerdì, dalle ore 14, e festivi, il parcheggio di piazzetta delle Erbe, anche questo con oltre una ventina di stalli blu. Un’area di sosta che da quando l’abbiamo riacquisita al patrimonio del Comune e trasformata in parcheggio a pagamento, è diventata uno snodo dinamico che permette la rotazione e un ricambio vivace di utenza”. Ai parcheggi più centrali, si aggiungono quelli principali più periferici “ma ben collegati come Torconca – prosegue la Sindaca Foronchi –, sul quale è operativo un servizio navetta a ciclo continuo, e quello dell’Acquario che è ideale per accogliere pullman, bus e camper. A questo elenco, si vanno ad aggiungere tutti gli altri stalli nelle varie vie di Cattolica. Un numero importante che fa della nostra città una destinazione agevolmente accessibile. Con il nuovo Pug per il quale abbiamo appena dato avvio alla fase dell’ascolto dei cittadini, individueremo insieme le nuove aree strategiche dove poter realizzare ulteriori parcheggi a servizio di Cattolica, di chi la vive ogni giorno e dei tanti turisti che ci scelgono come meta per le vacanze”.

Secondo Fratelli d'Italia invece la gestione parcheggi è "fallimentare". "I cittadini sono stanchi di questa situazione, sono stanchi di prendere contravvenzioni e di essere costretti a fare tantissima strada per accedere al centro," spiega Laura Casonato. "Senza posti gratuiti e con una vera e propria 'caccia alle streghe' per le multe, i cittadini preferiscono rifugiarsi nei centri commerciali altrove." Casonato denuncia la situazione anche in vista del Natale: "Andare a fare spese in centro a Cattolica è diventato ultra problematico” Vogliamo poi parlare dell’assurdità degli abbonamenti? C’è chi paga un abbonamento annuale e non ha garanzia di trovare posto. È un costo inutile e un fallimento strutturale, un'Amministrazione che è solo a caccia di soldi e non offre soluzioni."

Dura la chiosa finale della coordinatrice di Fd'I: "Questa inerzia e l'assenza di soluzioni concrete non faranno altro che portare a ulteriori e più gravi conseguenze per il tessuto socio-economico di Cattolica. Chiediamo immediatamente un cambio di rotta e misure reali per sostenere il commercio e la vivibilità del centro."