Palazzetto di Cattolica. Il comune risponde dopo l'affondo della Lega

Nessuno ritardo nell'apertura del Palazzetto dello sport che attualmente è nelle fasi finali del collaudo. La precisazione arriva dall'amministrazione di Cattolica in risposta alle dichiarazioni del consigliere della Lega Marco Cecchini che aveva lamentato lungaggini e una gestione lacunosa da parte del comune.

“Come da cronoprogramma, dopo aver ultimato tutta la parte strutturale esterna, la piazza esterna e anche l’impianto di illuminazione, ora siamo in attesa del parere dei vigili del fuoco e di alcuni allacci di Hera e poi potremo procedere con l’ultimo step della procedura di collaudo, quella che certifica la conformità dell’opera al progetto – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Sul fronte delle dotazioni sportive, stiamo aspettando che arrivino le reti da canestro e da pallavolo. Nel frattempo, ci siamo mossi in anticipo mesi fa sul fronte della concessione della struttura individuando i futuri gestori. Sulla base dell’accordo, a loro spetterà, oltre ad altre dotazioni, anche l’acquisto delle tribune che di solito richiedono tempi tecnici non immediati per la consegna. In questo modo, avranno più tempo per ordinarle in modo tale che arrivino quando il palazzetto sarà collaudato”. E dopo questa fase, una volta che la struttura sarà completa anche delle tribune, “si aprirà la procedura di omologabilità dell’impianto – riprendono prima cittadina e Assessore – che attesterà l’idoneità tecnica e di sicurezza a fini sportivi del palazzetto che, salvo imprevisti, potrebbe aprire i battenti tra qualche mese”. “A Cattolica abbiamo in piedi cantieri imponenti che stanno cambiano il volto della città – continuano Sindaca Foronchi e Assessore Uguccioni – e stiamo seguendo con attenzione ogni opera. Il Palazzetto è una struttura su cui sono state investiti circa 3 milioni di euro ma che ha un valore commerciale di circa 10milioni di euro. È un impianto strategico che correttamente gestito potrà arricchire Cattolica di tanti nuovi eventi, competizioni sportive e non solo. La struttura è stata pensata per ospitare anche manifestazioni, convegni e concerti”.