Eleonora Palmieri: 'stiamo combattendo per guarire'. Il pensiero alle vittime

A nove giorni dalla tragedia di Crans-Montana, una delle ferite, la cattolichina Eleonora Palmieri scrive un post su Instagram, dove parla del suo lente recupero, rivolgendo anche un pensiero alle vittime di quella notte.

“Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno. Ma un pensiero va agli angeli che non ce l'hanno fatta. Non smettete mai di onorare la vita!". Così inizia il post su Instagram pubblicato da Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne di Cattolica rimasta ferita nel rogo di Capodanno in Svizzera dopo la tragedia di Crans-Montana. Alle parole si uniscono una serie di fotografie e video dove la si vede in momenti di vita gioiosi, anche insieme al suo fidanzato, ma anche nel letto di ospedale, con bende che le coprono le ustioni.

"Dietro ogni articolo c'è stata la vita vera - aggiunge Eleonora - Quella fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti. Voglio dire grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano: alla mia famiglia, il mio porto sicuro, e al mio fidanzato che è rimasto insieme a me anche in quella stanza di ospedale. Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità e umanità. Se oggi sono qui a raccontarlo, è anche merito vostro". La 29enne, era stata tratta in salvo dal fidanzato Filippo, che l’aveva cercata tra la folla in fuga dal locale e l’aveva trascinata via, con ustioni sul volto e con i capelli bruciati e le mani insanguinate, portandola immediatamente all'ospedale svizzero di Sion, dove era stata subito presa in carico dai medici".