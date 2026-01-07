Neve e freddo, nel riminese situazione sotto controllo ma con alcune criticità

In merito al trasporto pubblico, Start Romagna fa sapere che nel bacino riminese, fino al primo pomeriggio, le corse di linea 3 sono state limitate ad Ospedaletto; la linea 172 non ha effettuato il transito da via Ca’ Bacchino e Monte Annibolina, la linea 161 non ha transitato in frazione Torricella e la linea 162 non ha effettuato il passaggio a Maiano e San Donato. Al momento permangono modifiche solo sulla linea 166, che viene limitata alla Provinciale Santarcangiolese.

Sulla base delle previsioni meteorologiche, a Rimini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio è stato effettuato lo spargimento di sale sulla viabilità principale comunale. Nelle prime ore del mattino di martedì, con l'inizio delle precipitazioni nevose che hanno interessato inizialmente la fascia collinare e nord del territorio per poi estendersi all'intero Comune, sono entrati in azione anche i mezzi spazzaneve. Le nevicate, inizialmente previste solo in mattinata, sono proseguite per l'intera giornata fino a sera, rendendo necessario l'impiego costante di circa 20 mezzi tra spargisale e spazzaneve.

Gli interventi hanno riguardato l'intero territorio comunale, con particolare attenzione alle zone collinari di Covignano e Monte Cieco, ma anche l'area urbana ha richiesto operazioni continuative per mantenere la percorribilità delle strade principali. In alcune zone di campagna si sono verificati disagi dovuti a rami di alberi privati che, appesantiti dalla neve, si sono piegati sulla carreggiata, rendendo in alcuni casi necessaria la rimozione.

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio è ripreso lo spargimento di sale a seguito dell'abbassamento delle temperature, attività che proseguirà anche nelle prossime notti in base alle condizioni meteorologiche. Le operazioni, coordinate da un monitoraggio costante della viabilità, sono state svolte da Anthea in collaborazione con la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. La situazione è gradualmente rientrata nella normalità già dalla serata di martedì e nella mattinata di oggi. Non si segnalano criticità rilevanti per quanto riguarda il servizio scolastico e la circolazione stradale, ad eccezione di due vie: nella zona di Gaiofana e in via Castellaccio a causa della caduta di alcuni rami e un albero. Il primo caso già risolto con viabilità ripristinata il secondo in esecuzione in queste ore da parte di Anthea e dei Vigili del Fuoco per la caduta di un albero.

Riccione gli interventi di Geat sono proseguiti senza interruzione a partire dalle 6 di questa mattina con operazioni di spargimento del sale su tutte le principali arterie stradali del territorio. Le attività hanno interessato in particolare la Statale 16, le strade in pendenza, i parcheggi adiacenti alle scuole – oggi regolarmente aperte – e alle palestre, al fine di agevolare il passaggio in sicurezza di veicoli e pedoni. Gli operatori di Geat sono inoltre intervenuti per la chiusura delle buche formatesi sull'asfalto a causa della neve e delle basse temperature, nonché per il taglio e la rimozione dei rami pendenti o spezzati delle alberature, prevenendo possibili situazioni di pericolo. Le operazioni di salatura proseguiranno per tutta la giornata per limitare possibili disagi. Questi interventi fanno seguito al lavoro dei quattro spazzaneve, già operativi dalle prime ore del mattino di martedì 6 gennaio, in occasione della nevicata che ha interessato l'intera Romagna, compresa la fascia costiera, con l'obiettivo di ridurre al massimo i disagi alla sicurezza e alla viabilità. Il territorio resterà sotto costante monitoraggio nelle prossime ore per assicurare condizioni di sicurezza adeguate e consentire, se necessario, il proseguimento degli interventi.

Giovedì 8 gennaio a Verucchio le scuole saranno regolarmente aperte. Riprendono dunque le lezioni dopo le vacanze natalizie e di fine anno e la chiusura forzata nella giornata del 7 gennaio a causa della situazione meteorologica con consistenti nevicate. A seguito dell’allerta meteo 005/2026 della Regione Emilia Romagna che prevede un abbassamento delle temperature con possibile formazione di ghiaccio, Start Romagna comunica che non è garantito per la zona di Verucchio capoluogo il trasporto della Linea 164.

Circa l'80% degli studenti che frequentano le scuole di Santarcangelo erano questa mattina in classe. Nonostante le precipitazioni nevose nella giornata dell'Epifania, con una portata che non si registrava dal 2018, la percentuale di presenza è stata alta. Non si sono registrati - fa sapere l'amministrazione - particolari problemi al trasporto scolastico. Rientro più critico alla scuola dell’infanzia “Flora” dove un’infiltrazione d’acqua ha richiesto l'intervento dei tecnici comunali e di Anthea. L’area interessata, quella sotto la cupola, è stata delimitata e interdetta al passaggio in attesa dell’intervento di ripristino che sarà eseguito non appena le condizioni climatiche e logistiche lo consentiranno.

Prosegue nel frattempo l’attività dei mezzi spazzaneve e spargisale su tutto il territorio comunale. Si raccomanda comunque la massima prudenza nella circolazione stradale, in particolare nelle ore notturne, quando sono previste temperature ben sotto lo zero e formazione di ghiaccio sulle strade.

Dall'Amministrazione Comunale un ringraziamento particolare ai volontari della Protezione Civile per l’impegno incessante e ai diversi cittadini che stanno collaborando alle operazioni di pulizia.

Il sindaco Riziero Santi fa sapere che a Gemmano giovedì riaprono le scuole, pur senza il servizio di trasporto scolastico.