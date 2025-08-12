Nella Festa dell'Assunta la messa è all'alba in spiaggia con il vescovo Nicolò

Iniziare un giorno di festa nel cuore dell'estate pregando insieme per la pace sulla spiaggia. E' quello che accadrà venerdì 15 agosto allo stabilimento Le Spiagge (bagno 62) di Rimini. Alle 5,45 il vescovo Monsignor Nicolò Anselmi presiederà la Messa al Mare per la pace nel mondo, a cui sono invitati residenti e turisti. Novità di quest'anno le confessioni: dalle 5 i sacerdoti saranno disponibili per i fedeli che volessero avvicinarsi al sacramento delle Riconciliazione. La messa sarà animata dal coro della parrocchia del Villaggio I Maggio e durante la celebrazione ci saranno le testimonianze di alcuni giovani che hanno fatto esperienza in missione. Al termine si farà colazione insieme offerta da Confartigianato.