disposta perizia psichiatrica

Ferisce un anziano che rifiuta l'elemosina, l'aggressore resta in carcere

In foto: il tribunale di Rimini
il tribunale di Rimini
di Lamberto Abbati   
Mar 12 Ago 2025 17:36 ~ ultimo agg. 13 Ago 13:50
Resta in carcere il 28enne salernitano, senza fissa dimora, che sabato scorso a Rimini ha ferito con delle forbici da elettricista un 88enne residente a Santarcangelo che aveva rifiutato la richiesta di elemosina. Questa mattina (martedì) il gip di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha convalidato il fermo dell'aggressore, indagato per tentato omicidio, e disposto nei suoi confronti una perizia psichiatrica. 

Il 28enne campano, difeso di fiducia dall'avvocato Alessandro Pane del foro di Salerno, era uscito dal carcere lo scorso 26 luglio dopo aver scontato una pena di due anni per un cumulo di reati. Appena tornato in libertà aveva fatto perdere le sue tracce fino al pomeriggio di sabato, quando ha aggredito tra via Mentana e via Tempio Malatestiano l'88enne a passeggio. L'aggressore in passato avrebbe già manifestato problemi di salute mentale ed è per questo motivo che è stata disposta la perizia psichiatrica. Davanti al gip, questa mattina, si sarebbe detto profondamento pentito per la grave reazione avuta dopo la richiesta disattesa di avere qualche spicciolo.

 

