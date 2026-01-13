  
Indietro
menu
menu

dai carabinieri

Nascondeva la cocaina nel calzino. Fermato a Riccione mentre era alla guida

In foto: @Carabinieri
@Carabinieri
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 13 Gen 2026 14:28 ~ ultimo agg. 14:38
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Lo hanno fermato per un controllo su strada, mentre girava in auto in centro a Riccione. I carabinieri si sono subito resi conto che quel ragazzo, un 20enne albanese senza fissa dimora, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine, stava nascondendo qualcosa e hanno proceduto a delle verifiche più approfondite. Dalla perquisizione personale sono saltate fuori alcune dosi di cocaina nascoste nel risvolto di un calzino, dalla successive ricerche, nella struttura ricettiva dove alloggiava, sono emersi altre 100 grammi dello stupefacente, abilmente occultati, in parte sotto a un materasso della camera da letto e in parte in un cassetto della cucina. I militari hanno rinvenuto anche il materiale per il confezionamento e 600 euro ritenuti provento di spaccio, fra cui alcune banconote
ritenute false. Il tutto è stato sequestrato.

Il 20enne è stato dichiarato in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, in attesa del giudizio direttissimo.

Altre notizie
Jacopo Morrone
Anche nel riminese

Forze dell'Ordine. Morrone (Lega): 83 nuovi arrivi in Romagna
di Redazione
il camion fermo all'ingresso dell'A14
sul posto la polizia

Tir rischia di perdere il carico. Chiuso un gate del casello di Riccione
di Redazione
repertorio
Codice di massima gravità

Incidente a Montefiore. Feriti una mamma e tre bambini: trasportati al Bufalini
di Redazione
una classe
il dibattito politico

Commissariamento scuola. Per FdI e Lega non è atto punitivo ma il Pd non ci sta
di Redazione
Riccione tra il pubblico
TRA IL PUBBLICO

Riccione alla “Ruota della fortuna” di Gerry Scotti su Canale5
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO