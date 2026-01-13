Nascondeva la cocaina nel calzino. Fermato a Riccione mentre era alla guida

Lo hanno fermato per un controllo su strada, mentre girava in auto in centro a Riccione. I carabinieri si sono subito resi conto che quel ragazzo, un 20enne albanese senza fissa dimora, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine, stava nascondendo qualcosa e hanno proceduto a delle verifiche più approfondite. Dalla perquisizione personale sono saltate fuori alcune dosi di cocaina nascoste nel risvolto di un calzino, dalla successive ricerche, nella struttura ricettiva dove alloggiava, sono emersi altre 100 grammi dello stupefacente, abilmente occultati, in parte sotto a un materasso della camera da letto e in parte in un cassetto della cucina. I militari hanno rinvenuto anche il materiale per il confezionamento e 600 euro ritenuti provento di spaccio, fra cui alcune banconote

ritenute false. Il tutto è stato sequestrato.

Il 20enne è stato dichiarato in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, in attesa del giudizio direttissimo.