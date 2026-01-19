Musica alta e calca fuori e dentro. Festa abusiva interrotta dalla Polizia

La polizia di Stato di Rimini è intervenuta lo scorso 10 gennaio per interrompere una festa abusiva al Macaco Vibes, in via Marecchiese tra Villaggio Azzurro e Spadarolo. L'intervento è nato a seguito delle notizie uscite nel fine settimana sulla stampa e sui social network, dove si pubblicizzava un evento per una serata.

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa si è quindi recato sul posto per verificare la situazione e ha trovato già all'esterno del locale musica ad alto volume e una folla di persone accalcata.

All'interno del locale si stava svolgendo una vera e propria festa con deejay e un notevole sovraffollamento di persone. Per permettere a tutti di ballare erano stati spostati tavoli e sedie, accatastati alle pareti del locale, con tanto di luci stroboscopiche.

Gli agenti hanno costatato pericoli per la sicurezza a causa della calca e della inadeguatezza dell’unica uscita di emergenza presente. Inoltre, dal controllo effettuato immediatamente sul posto, il titolare del locale ha fornito un’autorizzazione per l’attività di ballo limitata solo ad una porzione del locale e per un numero di persone decisamente inferiore a quello riscontrato. A quel punto gli Agenti, in collaborazione con l’esercente, hanno fatto abbassare progressivamente la musica (fino allo spegnimento) per favorire poi il deflusso dei clienti fino a raggiungere i limiti di capienza regolari.

Un successivo controllo ha permesso poi di appurare che nello scorso maggio al locale era stata sospesa la licenza per il ballo per la mancanza della SCIA antincendio, obbligatoriamente richiesta dai Vigili del Fuoco per i locali che effettuano attività promiscua di ristorazione e di pubblico spettacolo, con superficie superiore ai 200 mq.

Al termine degli accertamenti, entrambi i gestori del locale sono stati deferiti presso la locale Procura della Repubblica per la mancanza della agibilità dei locali al tipo di attività in corso e per la mancanza della licenza per l’attività di trattenimento danzante e pubblico spettacolo.