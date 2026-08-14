CRESCITA DELLO 0,43%
Movimprese, saldo positivo per la provincia di Rimini nel secondo trimestre 2026
In foto: foto pexels
di Redazione
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Il secondo trimestre del 2026 si è chiuso con un saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese nella provincia di Rimini, con un aumento complessivo di 169 nuove attività nel periodo aprile-giugno, grazie alle 510 iscrizioni a fronte delle 341 cessazioni e un tasso di crescita dello 0,43%.
Questi i dati che emergono dal report di Movimprese, l'analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio. A giugno 2026 sul territorio riminese risultano registrate 39.404 imprese, con un tasso di crescita positivo per tutti i macrosettori, seppur con percentuali differenti. Il report infatti conferma il dinamismo nel settore dei servizi, che fa segnare un +1,14% (18.962 imprese), con una crescita dell’1,50 per i servizi di alloggio e ristorazione (5.460 imprese) superiore al dato nazionale (+1,09%).
In crescita anche le attività finanziarie e assicurative (+1,63%, 870 imprese) e le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,52%, 1.592 imprese). Tengono sostanzialmente gli altri comparti, costruzioni (+0,67%), commercio (+0,27%), industria e agricoltura (entrambi +0,22%).
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